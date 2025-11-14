14 ноября 2025, 17:04

Политолог Бирюлин: Украину в конфликт с РФ втягивает не Зеленский, а НАТО

Фото: iStock/Alex Kochev

НАТО втягивает Украину в конфликт с Россией. Так считает кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления — филиал РАНХиГС при Президенте РФ Иван Бирюлин.





Напомним, ранее член финской национал-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя инцидент с попыткой украинских спецслужб угнать самолет МиГ-31 с ракетой «Кинжал», заявил, что Владимир Зеленский пытается вовлечь Европу в военный конфликт с Москвой.



По словам Бирюлина, именно НАТО втянуло Украину в противостояние с Россией и продолжает поддерживать его финансами. Зеленский же открыто призывает страны блока вступить в конфликт на стороне Киева, однако этого не происходит, поскольку руководство альянса «и так все устраивает».



Политолог напомнил, что все громкие теракты и диверсии на территории России выполненные руками украинцев были организованы при участии европейских спецслужб.





«А значит, в конфликт втягивает не Зеленский, а его руководители. Но, наверное, простым европейским политикам это неизвестно, нельзя представить, либо они циничные лжецы», — заключил Бирюлин в разговоре с RuNews24.ru.