В США заявили, что ядерная война с Россией станет победой Запада

Фото: iStock/RomoloTavani
Запад считал бы своей победой возможную ядерную войну с Россией. С таким заявлением выступил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он задался вопросом о том, что такое победа, по мнению представителей Запада. И тут речь явно идёт не о победе Украины над Россией, поскольку назревает эскалация со стороны США и Великобритании, а за ней неминуемо последуют ответные действия со стороны России. И длиться это будет до тех пор, пока не начнётся полноценная ядерная война, которую и называют «победой».
Сакс указал на то, что заявления западных политиков о невозможности ядерного столкновения звучат глупо и безответственно. Однако иного пути Запад себе не оставляет, добавил профессор.
Читайте также:
«Самый опасный шаг»: в США призвали думать о последствиях действий в отношении России
Запад под угрозой: в Британии раскрыли, чем может обернуться снятие запрета на удары ВСУ
Диалог с Россией неизбежен: в НАТО сделали заявление о конце конфликта на Украине
Анастасия Чинкова