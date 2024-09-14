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Планы по снятию запрета на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь России несут угрозы для Запада. На это на фоне заявления Владимира Путина указал лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.
Он назвал безумно эскалацией возможное решение о разрешении ВСУ обстреливать территорию России ракетами Storm Shadow, производимыми в Великобритании. Такой шаг поставит под угрозу весь коллективный Запад, который пытается спасти экономическую аннексию Киева.
На этой неделе Путин заявил, что в случае снятия запрета на использование украинскими войсками западного дальнобойного оружия, это будет рассматриваться как прямое вступление сил НАТО в конфликт, что кардинально изменит его природу.
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Анастасия Чинкова