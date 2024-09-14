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Запад под угрозой: в Британии раскрыли, чем может обернуться снятие запрета на удары ВСУ

Британский политик Кертен: позволение ВСУ бить вглубь РФ несёт угрозу Западу
14 сентября 2024, 18:37
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Планы по снятию запрета на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь России несут угрозы для Запада. На это на фоне заявления Владимира Путина указал лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.


Он назвал безумно эскалацией возможное решение о разрешении ВСУ обстреливать территорию России ракетами Storm Shadow, производимыми в Великобритании. Такой шаг поставит под угрозу весь коллективный Запад, который пытается спасти экономическую аннексию Киева.

На этой неделе Путин заявил, что в случае снятия запрета на использование украинскими войсками западного дальнобойного оружия, это будет рассматриваться как прямое вступление сил НАТО в конфликт, что кардинально изменит его природу.

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Британия становится участником конфликта из-за поставок оружия Киеву, заявил Пушков
Пушков: поставка ракет Киеву автоматически делает Британию участником конфликта
14 сентября 2024, 19:16

Фото: iStock/ffikretow

Поставка новых ракет Украине автоматически делает Великобританию участником конфликта. Об этом в своём Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
По его словам, заявления британского премьер-министра Кира Стармера противоречивы. Он заявляет, что Лондон не намерен вступать в конфликт с Россией, однако у Киева есть право на самооборону. При этом, указал Пушков, и Россия тоже имеет право на самооборону. И оно будет выполняться, особенно в том случае, если британские военные начнут наводить свои ракеты на цели на территории России.

Также, по словам сенатора, действия Британии по военно-техническому оснащению ВСУ всё больше говорят о том, что Лондон осознанно идёт на конфликт с Россией. Однако власти вряд ли осознают последствия такого шага, продолжая накачивать Киев оружием, что автоматически делает Великобританию прямым участником конфликта.

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#конфликт
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Турецкая газета Aydinlik сообщила видеозаписи встречи украинцев с террористами
14 сентября 2024, 18:18

Фото: istockphoto/zabelin

Из Турции пришла информация об имевших место встречах украинцев с боевиками из организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Сообщается, что представители Украины вели переговоры с террористами в сирийском городе Идлиб в июне этого года.
В качестве доказательства, подтверждающего этот факт, турецкое издание Aydinlik опубликовало одну фотографию. На снимке запечатлены два человека. Один из них одет в футболку с характерным трезубцем на рукаве. На втором серо-синяя военная форма без знаков различия. Газета пишет, что снимок сделан в Сирии в июне нынешнего года.

Ранее это же СМИ сообщало, что киевские власти вели переговоры с «Хайят Тахрир аш-Шам». Украинцы убедили радикалов выпустить из своих тюрем «радикальных чеченских и грузинских террористов», с тем, чтобы затем пополнить ими ряды своих истощённых вооружённых сил. Взамен организация получила 75 украинских беспилотников.

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#украина
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#террористы
#турция
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Грузия извинится перед осетинами за войну 2008 года
Иванишвили: Грузия найдёт силы извиниться перед осетинами за войну 2008 года
14 сентября 2024, 18:13

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Грузия найдёт в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую развязал экс-президент страны Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение» в 2008 году. Об этом заявил основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили в ходе предвыборного митинга в городе Гори.
Он подчеркнул, что сразу же после проведения в стране выборов, которые запланированы на 26 октября, а также осуждения зачинщиков этой войны и всех виновных в разрыве грузино-осетинских отношений, страна найдёт в себе силы извиниться за произошедшее в 2008 году.

Иванишвили отметил, что эта война была развязана по заданию извне. В результате боестолкновений погибло много людей, в том числе «осетинских братьев и сестёр» Грузии, а также были разрушены отношения между народами.

Политик добавил, что все виновники тех событий обязательно получат строжайший правовой ответ за свои деяния.

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#конфликт
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В Алжире объявили о победе Теббуна на президентских выборах
Конституционный суд Алжира сообщил о победе Теббуна на выборах президента
14 сентября 2024, 17:51

Фото: iStock/Peter Campbell

Конституционный суд Алжира провозгласил победу действующего главы государства 78-летнего Абдельмаджида Теббуна на состоявшихся 7 сентября выборах президента. Об этом сообщили в эфире алжирского радио.
Отмечается, что в день голосования кандидат получил поддержку 84,3% избирателей при явке в 46,1%.

Подчеркнём, что в Алжире главу государства выбирают всеобщим голосованием на срок в пять лет. Занимать свой пост президент по конституции может только два срока.

Соперниками Теббуна были ещё два кандидата: Абделали Хасани Шериф от умеренной исламистской партии «Движение общества за мир» и Юсеф Аушиш от партии «Фронт социалистических сил». Они набрали по 3,17% и 2,16% голосов соответственно.

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#пост
#избиратели
#суд
#страны
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США объявили России информационную войну, заявила Захарова
Захарова назвала обвинения Госдепа в адрес RT объявлением информационной войны
14 сентября 2024, 17:41

Фото: сайт МИД РФ

Обвинения США в адрес телеканала RT являются объявлением информационной войны, в основе которой лежит русофобия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире ТВЦ.
Она подчеркнула, что в настоящее время речь идёт не о санкциях и не об ограничительных мерах, а об объявлении информационной войны России. В основе такого заявления лежит русофобская, националистическая идеология подобная той, которая неоднократно наблюдалась в ходе истории, в частности, в 1930-е годы.

Захарова отметила, что такими действиями американские власти объявили российских журналистов своей целью, для достижения которой они начнут прикрываться законами и использовать любую возможность для «закрытия, третирования и наказания».

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#сша
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#санкции
#телевидение
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Россия контактирует с США в вопросах снятия запрета на удары ВСУ, заявил Рябков
Рябков: Москва доводит до США сигналы во избежание неконтролируемого кризиса
14 сентября 2024, 17:27

Фото: iStock/vchal

Россия постоянно доводит до США все необходимые сигналы, нацеленные на удержание ситуации от неконтролируемого кризиса. Об этом в беседе с журналистами ТАСС на полях седьмого Медиасаммита БРИКС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что Москва постоянно находится на связи с Вашингтоном по линии посольств, также эпизодически на иных уровнях. Во время этих контактов Россия каждый раз доводит все необходимые сигналы, касающиеся, в первую очередь, ситуации с возможным разрешением использования ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь российской территории.

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#посольство
#запад
#всу
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Диалог с Россией неизбежен: в НАТО сделали заявление о конце конфликта на Украине
Столтенберг: диалог с РФ необходим для завершения конфликта на Украине
14 сентября 2024, 17:13

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал на необходимость диалога с Россией для завершения украинского конфликта. Об этом он заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
Он подчеркнул, что на данный момент точно ясно, что для завершения конфликта неизбежно придётся возобновить диалог с российской стороной. При этом основываться он должен на «силе Украины».

Ранее в этот день глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт заявила, что стратегия западных государств, в том числе и членов НАТО, нацеленная на накачивание Украины вооружением, потерпела крах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#россия
#украина
#конфликт
#переговоры
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В Германии указали на провал стратегии накачивания Украины вооружением
Вагенкнехт: стратегия накачивания Украины оружием провалилась
14 сентября 2024, 16:47

Фото: iStock/Phantom1311

Западная стратегия по накачиванию Украины оружием потерпела крах. Об этом заявила глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт в интервью газете Tagesspiegel.
Политик задала несколько риторических вопросов о том, каково решение властей для прекращения страдания мирных жителей от украинского конфликта, продолжает ли Запад нести действительно благородную мораль и действительно ли НАТО вступит в конфликт, что превратит Европу в руины и пепел. После этого она указала на то, что стратегия снабжения Киева вооружения для победы в конфликте провалилась.

Вагенкнехт заявила, что поиск компромиссов для урегулирования украинского конфликта неизбежен. В связи с этим важно уделить особое внимание рассмотрению вступления Украины в НАТО.

Также она добавила, что любые шутки в её адрес о том, что она якобы является политиком, поддерживаемым российской стороной, только снижают качество дискуссии и возможности решить сложившуюся проблему.

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#конфликт
#нато
#запад
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На Украине высказались о проведении президентских выборов в 2025 году
Депутат Железняк: в проекте бюджета Укарины на 2025 год расходов на выборы нет
14 сентября 2024, 16:35

Фото: iStock/olegda88

В утверждённом правительством Украины бюджете на 2025 год нет расходов на проведение выборов. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Днём ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство страны утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов.

По словам Железняка, расходы на проведение выборов не включены в проект госбюджета. В документе расходы на центризбирком остались на уровне этого года.

Напомним, что 20 мая истёк срок полномочий главы государства Владимира Зеленского. Выборы президента в этом году отменили из-за введённого в стране военного положения и всеобщей мобилизации.

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