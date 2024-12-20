В США заявили о неминуемой приостановке работы правительства

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Ведомства в США предупредили о необходимости готовиться к неминуемой приостановке работы правительства. Об этом сообщила газета Washington Post.
Административно-бюджетное управление Белого дома в пятницу утром разослало федеральным ведомствам предупреждение о необходимости готовиться к неминуемому шатдауну.
В четверг проект временного бюджета не набрал нужной поддержки в палате представителей. Для его одобрения должны были проголосовать 218 законодателей, что составляет более половины членов палаты. У Республиканской партии в палате представлены 219 мандатов, однако и среди них нашлись те, кто возражал против проекта временного бюджета.
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Анастасия Чинкова