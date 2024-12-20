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Команда избранного президента США Дональда Трампа объявила чиновникам из Европейского союза (ЕС), что Вашингтон собирается продолжать помогать Киеву, сообщила Financial Times (FT), ссылаясь на источники.
«Команда Трампа сообщила европейским чиновникам, что избранный президент планирует продолжить военные поставки США Украине после своей инаугурации», — обращают внимание источники издания.
Ещё авторы материала уточнили, что Дональд Трамп собирается потребовать от стран-участниц НАТО увеличить расходы на оборону Североатлантического альянса до пяти процентов ВВП.
Президент и основатель Американского университета в Москве, американо-российский публицист и общественный деятель Эдвард Лозанский заявил, что местом встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа (официально сможет приступить к работе 20 января) мог бы стать Будапешт, столица Венгрии, где политики поставили бы точку в украинском конфликте.
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Ольга Енгалычева