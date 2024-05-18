Стало известно о намерении республиканцев сменить спикера Джонсона

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Члены Республиканской партии США, поддерживающие кандидата в президенты Дональда Трампа, хотят, чтобы спикер Палаты представителей Майк Джонсон покинул свой пост после президентских выборов, сообщает Axios со ссылкой на источники.
Отмечается, что республиканцы хотят сменить спикера, несмотря на тесные отношения между Джонсоном и Трампом, которые уважительно относятся друг к другу. В частности, два политика уже поддерживают контакт и обсуждали первые действия Трампа в Белом доме в случае победы на выборах.
Кроме того, отмечает издание, сам бывший президент считает спикера «довольно хорошим союзником» и верным однопартийцем.
Один из кандидатов на замену Джонсону – нынешний глава юридического комитета Джим Джордан, который боролся за пост спикера в начале 2023 года.
Ранее Трамп заявил, что Третья мировая война может разразиться в течение пять месяцев, оставшихся до выборов в стране. Политик добавил, что стране «предстоят пять опасных месяцев из-за этого безумца», подразумевая нынешнего главу президента Джо Байдена и его внешнюю политику.
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Кроме того, отмечает издание, сам бывший президент считает спикера «довольно хорошим союзником» и верным однопартийцем.
Один из кандидатов на замену Джонсону – нынешний глава юридического комитета Джим Джордан, который боролся за пост спикера в начале 2023 года.
Ранее Трамп заявил, что Третья мировая война может разразиться в течение пять месяцев, оставшихся до выборов в стране. Политик добавил, что стране «предстоят пять опасных месяцев из-за этого безумца», подразумевая нынешнего главу президента Джо Байдена и его внешнюю политику.
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Александр Климов