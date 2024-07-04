В США заявили о невозможности военной победы Украины

Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu
Военная победа в конфликте с Россией является недостижимой целью для Украины, сторонам следует прибегнуть к дипломатическим средствам для ее разрешения, заявил бывший госсекретарь США, представитель президента США по вопросам климата Джон Керри в интервью для британского The Times.
«Я верю, что Украина как-нибудь разрешит эту ситуацию. Я не могу сказать, что это закончится победой для нее. Я не думаю, что полная победа гарантирована кому-то», – сказал Керри.
По его словам, урегулирование невозможно без создания условий, при которых две страны могли бы сделать заявления о том, что им необходимо для достижения мира не в военном, а дипломатическом плане.
«Или же будет замороженный конфликт. Или катастрофа, когда одна сторона добьется решающей победы. Таковы единственные возможные варианты», – резюмировал бывший госсекретарь США.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условия перемирия между Россией и Украиной. По его словам, конфликт может быть остановлен, если «прочная основа» будет готова для достижения мира.
Читайте также:
MTI: Премьер Венгрии Орбан прилетел в Киев на переговоры с Зеленским
В Германии пожелали потребовать от Украины начать переговоры с Россией
Арахамия рассказал, какой совет западных союзников сорвал переговоры в 2022 году
Александр Климов