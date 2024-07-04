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В США заявили о невозможности военной победы Украины

Экс-госсекретарь США Керри: военная победы Украины недостижима, нужны переговоры
04 июля 2024, 23:12
Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu

Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu

Военная победа в конфликте с Россией является недостижимой целью для Украины, сторонам следует прибегнуть к дипломатическим средствам для ее разрешения, заявил бывший госсекретарь США, представитель президента США по вопросам климата Джон Керри в интервью для британского The Times.
«Я верю, что Украина как-нибудь разрешит эту ситуацию. Я не могу сказать, что это закончится победой для нее. Я не думаю, что полная победа гарантирована кому-то», – сказал Керри.

По его словам, урегулирование невозможно без создания условий, при которых две страны могли бы сделать заявления о том, что им необходимо для достижения мира не в военном, а дипломатическом плане.



«Или же будет замороженный конфликт. Или катастрофа, когда одна сторона добьется решающей победы. Таковы единственные возможные варианты», – резюмировал бывший госсекретарь США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условия перемирия между Россией и Украиной. По его словам, конфликт может быть остановлен, если «прочная основа» будет готова для достижения мира.

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#турция
На Западе рассказали о желании Киева относительно вступления в НАТО
Politico: Киев желает получить обещание о неотвратимом членстве в НАТО
04 июля 2024, 23:42

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина хочет получить обещание относительно того, что страна войдет в НАТО, на предстоящем саммите альянса, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля, рассказала в интервью изданию Politico глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.
«Мы хотели бы, чтобы (страны НАТО) закрепили неотвратимый путь Украины к членству в НАТО», – подчеркнула она.

Гарибаленко также отметила, что в ожидании членства в НАТО Киев хочет получить больше обещаний относительно поставок вооружений из стран Североатлантического альянса.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Чепа заявил, что изменения в западной риторике в пользу все более частого обсуждения возможности мирных переговоров между Россией и Украиной являются позитивным сигналом.

Напомним, что саммит НАТО в Вашингтоне пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Ранее журналист Ставрос Атламазоглу в материале для журнала National Interest заявил, что опасения касаемо применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока. Журналист отметил, что Украина практически гарантированно не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока длится ее конфликт с РФ.

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МИД Белоруссии раскрыл подробности переговоров Лукашенко и Гутерриша
Глава МИД Рыженков: Гутерриш назвал Белоруссию надежным партнером
04 июля 2024, 23:30

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков раскрыл подробности встречи генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает РИА Новости.
По словам дипломата, Гутерриш похвалил республику за работу по достижению целей устойчивого развития, а также рассказал от отсутствии у организации «специального кейса» и претензий к Минску.

Рыженков отметил, что почти вся встреча была посвящена деятельности Организации Объединенных Наций в Белоруссии. По его словам, Гутерриш охарактеризовал страну как надежного партнера в реализации всех целей и задач, поставленных организацией.

Ранее сообщалось, что Лукашенко провел встречу с генеральным секретарем ООН. Гутерриш и Лукашенко провели встречу в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

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#саммит
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Во Франции назвали число вступивших в ВСУ заключенных
Le Monde: в ВСУ вступили 5,5 тысяч заключенных
04 июля 2024, 23:11

Фото: iStock/Irina Piskova

Ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже пополнились 5,5 тысячами заключенных, передает французское издание Le Monde.
Отмечается, что осужденные, вступающие в ряды украинской армии, имеют те же права, что и рядовые военнослужащие, за исключением отпуска. Это связано с возможным риском побега заключенных.

Отбывавший наказание за кражу металла Андрей Липский рассказал изданию, что после прохождения тренировочного лагеря он присоединился к подразделению, состоящему из других заключенных.

Ранее командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШбр) ВСУ Дмитрий Кухарчук поделился ожиданиями офицерского состава пополнения из числа осужденных. По его словам, ВСУ ожидают заключенных из-за критической кадровой нехватки.

Кроме того, замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила, что около трех тысяч заключенных пополнили ряды украинской армии. По оценкам чиновника, всего в ряды ВСУ могут вступить до пяти тысяч осужденных.

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#военные
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Эрдоган сообщил Лукашенко условия мира на Украине
Президент Эрдоган: конец украинского конфликта лежит в прочной мирной основе
04 июля 2024, 22:11

Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что конфликт России и Украины можно остановить, если для этого будут созданы подходящие условия. Об этом он заявил президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает канцелярия главы Турции.
В ходе встречи обсуждались взаимоотношения между странами и конфликт на Украине. Президент Турция выразил надежду на скорейшее завершение военных действий и заявил, что он всегда готов к участию мирного урегулирования. Он считает, что российско-украинский конфликт можно прекратить, если заложить «прочную мирную основу», чему Турция готова содействовать.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит в Эрдогане посредника в переговорах с Киевом.

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Путин предупредил о праве России развернуть ракеты средней дальности
Путин: развертывание ракет средней дальности будет ответом на действия США
04 июля 2024, 21:23

Фото: сайт Кремля

Россия может начать развертывание ракет средней и меньшей дальности. Об этом предупредил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.
В 2019 году США сообщили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Американское Минобороны не только нарастило их производство, но и разместило их в Западной Европе и начала проводить учения с применением этого вида оружия, пояснил президент.

По словам Владимира Путина действия России будут аналогичны и она оставляет за собой право развертывать ракеты средней и меньшей дальности в ответ наращивание данного вида вооружения со стороны США.

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Путин: Запад просил прекратить огонь, когда российские войска стояли у Киева
04 июля 2024, 18:47

Фото: сайт Кремля

Западные союзники просили о прекращении огня в 2022 году, когда российские войска стояли у стен Киева. Это было не предложение, а именно настойчивая и убедительная просьба.
Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам саммита стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер напомнил, что тогда в ответ на прекращение огня украинская сторона должна была предпринять определённые действия и шаги, прежде всего в отношении Донбасса.

«Нас просили прекратить боевые действия, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны, и мы это сделали... Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева, мы сделали это», — напомнил российский президент.

Однако, как подчеркнул Путин, российская сторона в очередной раз столкнулась с обманом со стороны Киева и его западных партнёров. Договорённости, достигнутые в Стамбуле, были выброшены на помойку, и так случалось неоднократно, констатировал глава государства.

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Путин заявил о праве зеркального ответа России на размещение ракет США
04 июля 2024, 18:05

Фото: сайт Кремля

Россия оставляет за собой право зеркально ответить на размещение Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности (РСМД) вне зависимости от того, где именно они будут развёрнуты.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам завершившегося в Астане саммита глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Российский лидер напомнил, что Москва объявила мораторий на размещение РСМД, но только до тех пор, пока эти ракеты не будут направлены США в какой-либо регион мира.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предположил, что Вашингтон может попросить государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон вышел из Договора о запрете таких ракет летом 2019 года.

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#рф
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Путин заявил, что Стамбульские соглашения еще имеют «право на жизнь»
Путин: условия Стамбульских договоренностей все еще актуальны
04 июля 2024, 17:19

Фото: IStock/dicus63

Стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления диалога, заявил Владимир Путин на встрече "ШОС плюс" в Астане.
Он напомнил, что украинская делегация в 2022 году была готова принять эти соглашения, что положило бы конец военным действиям еще два года назад.

Согласно пунктам составленных в Турции договоренностей Украина отказывалась от вступления в НАТО и размещения иностранных боевых частей и ядерного оружия на своей территории. Взамен Киев рассчитывал на гарантии безопасности согласно принципам международного права (за исключением новоприсоединенных к России областей).

Гарантами соглашения должны были стать ведущие страны запада, в том числе и США. Однако бывший в то время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал украинские власти ничего не подписывать с Россией и «просто воевать».

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Белоруссия вступила в ШОС: что это значит для страны и чем Путин помог Лукашенко
04 июля 2024, 17:09

Фото: сайт Кремля

Расширенный саммит лидеров ШОС проходит в Астане. На мероприятии было принято решение о вхождении Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. О том, что это означает для государства и кто еще является членом объединения расскажет редакция «Радио 1».

Что такое ШОС


Шанхайская организация сотрудничества была учреждена странами Центральной Азии в 1996 году. Тогда объединение называлось «Шанхайской пятеркой», однако отношения между странами развивались и позже к организации присоединился Узбекистан.

В 2001 году организация была преобразована в полноценную международную организацию — ШОС.

Первоначально фокус внимания членов объединения был направлен на безопасность, однако на сегодняшний день, государства взаимодействуют между собой по вопросам торговли, технологий, энергетики и экономики.
Кто входит в ШОС

Полноправными членами ШОС являются: Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. С 4 июля к организации присоединилась Белоруссия. Помимо основных участников в объединение также входят партнеры и страны-наблюдатели. Речь идет об Азербайджане, Турции, Саудовской Аравии, Египте, Катаре и ОАЭ.

Задачи ШОС


Основополагающей целью объединения по-прежнему остается безопасность. Другими важными направлениям являются укрепелние дружбы, партнерства, расширение экономических, культурных и научно-технических связей.

Белоруссия присоединилась к ШОС


Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 4 июля войдет в историю республики как дата присоединения страны к ШОС. По его мнению, вступление в ШОС станет «прекрасным подарком белорусскому народу» к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В качестве полноправного участника организации Белоруссия планирует работать по направлениям международной и продовольственной безопасности, экономики и «взаимного обогащения культур».

Путин помог Белоруссии вступить в ШОС


В беседе с изданием URA.RU завсектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин заявил, что вступление Белоруссии в ШОС и расширение организации в целом, придает дополнительный вес и повышает статус самого объединения.

Путин помогает Белоруссии органично встроиться «в глобальный евразийский контекст», подчеркнул эксперт.

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