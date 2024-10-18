«Испортили отношения»: Путин призвал США подумать о вреде санкций для доллара

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Штатам следует подумать о том, что их же антироссийские санкции негативно отражаются на долларе. Об этом на встрече с главами СМИ государств-участников БРИКС заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что Вашингтон портит отношения с Пекином.
«США нужно задуматься – они испортили отношения с Россией, вводят постоянные санкции, и это негативно отражается на них. В том числе на долларе отражается», — сказал глава государства.
Путин добавил, что Москва не занимается целенаправленной дедолларизацией.
Ранее российский лидер говорил, что энергоресурсы РФ «просто безграничны», а китайские партнеры охотно покупают их.
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Никита Кротов