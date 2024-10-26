В США заявили о переброске тысяч элитных солдат КНДР под Курск

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В США заявили о переброске якобы нескольких тысяч элитных солдат из КНД в Курскую область. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских и украинского чиновников. Отмечается, что северокорейские бойцы должны принять участие в контрнаступлении российской армии.
По информации собеседников издания, порядка 5000 солдат КНДР доставили на корабле во Владивосток, откуда на транспортных самолетах Ил-76 стали перенаправлять в Курскую область. При этом отмечается, что достоверно неизвестно, какую точно роль будут играть солдаты КНДР.
«Любой значительный контингент северокорейских войск позволит России сохранить больше своих сил на востоке Украины, где они могут сосредоточиться на захвате как можно большей территории Украины до наступления суровой зимы», — приводят слова источника.Читайте также:
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