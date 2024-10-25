Bloomberg пишет об отправке второй группы войск КНДР в Россию

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Северная Корея планирует в ближайшее время отправить в Россию вторую группу своих войск. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на отчёты разведки Южной Кореи.
Из документов следует, что первая группа солдат ВС КНДР в составе 1500 элитных бойцов спецназа уже проходит подготовку на военных базах на Дальнем Востоке. Теперь же появилась информация об отправке второй группы.В общей сложности на территории России планируется дислоцировать порядка 10 тысяч военных, отмечает южнокорейская разведка.
Также в отчёте указаны масштабы военных поставок КНДР в Россию. Из них следует, что Пхеньян уже отправил около восьми миллионов снарядов местного производства калибра 122 и 152 миллиметра, почти 100 ракет Hwasong-11 и противотанковые ракетные комплексы Bulsae-4.
Пожелавший остаться анонимным источник в Сеуле заявил агентству, что приведённые в отчёте цифры значительно превышают оценки европейских специалистов касательно объёма поставок вооружения КНДР в Россию.
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Также в отчёте указаны масштабы военных поставок КНДР в Россию. Из них следует, что Пхеньян уже отправил около восьми миллионов снарядов местного производства калибра 122 и 152 миллиметра, почти 100 ракет Hwasong-11 и противотанковые ракетные комплексы Bulsae-4.
Пожелавший остаться анонимным источник в Сеуле заявил агентству, что приведённые в отчёте цифры значительно превышают оценки европейских специалистов касательно объёма поставок вооружения КНДР в Россию.
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Анастасия Чинкова