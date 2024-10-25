Оппозиция в Южной Корее осудила депутатов за призывы наносить удары по России

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Представители южнокорейской оппозиции подвергли резкой критике призывы депутатов парламента от правящей партии к координации действий с ВСУ для нанесения ракетных ударов по территории России.
Ранее в Сеуле забили тревогу о якобы находящихся в России военных из КНДР, которые затем будут отправлены в зону конфликта на Украине, напоминает информационное агентство «Рёнхап». При этом Пхеньян опроверг данную информацию, а в Москве выразили удивление по поводу небывалого ажиотажа в Южной Корее по этому поводу.
Агентство приводит слова лидера Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мёна, который напомнил, что правительство не смогло сохранить жизнь молодого морского пехотинца, погибшего в прошлом году при ликвидации последствий наводнений, а также предотвратить трагедию на Итхэвоне, где во время давки на Хэллоуин в 2022 году погибли 159 человек.
Ли Чжэ Мён призвал правительство и правящую партию «Гражданская сила» принести извинения за то, что они не пытаются снизить озабоченность граждан в условиях непростой ситуации с национальной безопасностью, а напротив провоцируют кризис.
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Агентство приводит слова лидера Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мёна, который напомнил, что правительство не смогло сохранить жизнь молодого морского пехотинца, погибшего в прошлом году при ликвидации последствий наводнений, а также предотвратить трагедию на Итхэвоне, где во время давки на Хэллоуин в 2022 году погибли 159 человек.
«И эти власти пытаются перенести происходящую за тридевять земель войну на Корейский полуостров? Придите в себя!», — цитирует издание политика.
Ли Чжэ Мён призвал правительство и правящую партию «Гражданская сила» принести извинения за то, что они не пытаются снизить озабоченность граждан в условиях непростой ситуации с национальной безопасностью, а напротив провоцируют кризис.
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Александр Бойцов