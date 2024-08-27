Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Североатлантический альянс на Украине потерпел свое первое крупное поражение, считает экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Своим мнением он поделился в разговоре с YouTube-каналом Dialogue Works.
«Этот конфликт свидетельствует о первом крупном поражении НАТО», — заявляет Джонсон.По его словам, за время украинского конфликта РФ показала, что любые натовские вооружения может уничтожить с легкостью.
«РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow, БМП Bradley, танки Amrams, ЗРК Javelin, <…> — нет ни одного оружия, поставленного НАТО, которое остановило бы Россию», — резюмировал эксперт.В российском МИДе подчеркивали, что все грузы, содержащие оружие для киевского режима, будут законной целью для военнослужащих ВС РФ.
Читайте также:
Лукашенко оценил задержание Дурова словами «виноват — иди отвечай»
Зеленский назвал еще один сценарий завершения конфликта на Украине
В МИД РФ прокомментировали слова Макрона о задержании Дурова
Никита Кротов