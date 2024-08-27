Киевский режим рассчитывает на завершение украинского конфликта диалогом, сообщил на пресс-конференции экс-президент Украины Владимир Зеленский, чей президентский срок истек 20 мая.
«Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога», — прокомментировал украинский политик.Ранее он заявлял, что нападение боевиков ВСУ под Курском — часть «военно-дипломатической операции», однако все ее цели Зеленский не раскрыл, добавив, что, в случае успеха украинской армии, они будут очевидными.
Риторика Зеленского была противоречива еще во время его президентских полномочий. Стоит отметить, что уже бывший президент-комик не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний.
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