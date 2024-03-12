В США заявили о планах Белого дома отказаться от помощи Украине

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Экс-полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал о планах Белого дома отвернуться от Киева.
По его словам, отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд может свидетельствовать о скором уходе США с Украины. Он считает, что у Нуланд не было другого выбора, кроме как уйти в отставку.
Макгрегор считает, что США могут повторить вьетнамский сценарий на Украине. По его словам, Россия в настоящее время является сильнейшей военной державой в Европе. У Соединенных Штатов нет шансов победить Россию, отметил он.
Ранее США анонсировали передачу Украине очередного пакета военной помощи.
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«Можно расценивать ее уход как сигнал о готовности администрации как можно тише и быстрее отказаться от катастрофы на Украине в течение следующих нескольких месяцев», — отметил он.
Ранее США анонсировали передачу Украине очередного пакета военной помощи.
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Александр Климов