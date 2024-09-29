В США заявили о предупреждении Израиля незадолго до убийства Насраллы

Мексика выступает за дальнейшее существование ООН как института, но требует полной отмены права вето в Совете Безопасности ООН (СБ ООН), а до этого – ограничения данного права при рассмотрении ряда преступлений. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Мексики Алисия Барсена на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает РИА Новости.