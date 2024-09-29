В США заявили о предупреждении Израиля незадолго до убийства Насраллы

Фото: сайт Белого дома США
Соединенные Штаты предупредили Израиль об опасности региональной войны, если лидер движения «Хезболла» в Ливане Хасан Насралла будет ликвидирован. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и израильских чиновников.
Согласно сообщению, президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросил его воздержаться от нападения. В нем также говорится, что еврейское государство планировало устранить Насраллу до нападения палестинской боевой организации ХАМАС в октябре 2023 года. По мнению издания, Израиль надеялся избежать удара по «Хезболле».
Ранее Байден назвал ликвидацию Хасана Насраллы мерой справедливости. Он также выразил поддержку попыткам Израиля по самообороне.
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Александр Климов