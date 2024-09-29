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В США заявили о предупреждении Израиля незадолго до убийства Насраллы

29 сентября 2024, 06:08
Фото: сайт Белого дома США

Фото: сайт Белого дома США

Соединенные Штаты предупредили Израиль об опасности региональной войны, если лидер движения «Хезболла» в Ливане Хасан Насралла будет ликвидирован. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и израильских чиновников.


Согласно сообщению, президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросил его воздержаться от нападения. В нем также говорится, что еврейское государство планировало устранить Насраллу до нападения палестинской боевой организации ХАМАС в октябре 2023 года. По мнению издания, Израиль надеялся избежать удара по «Хезболле».

Ранее Байден назвал ликвидацию Хасана Насраллы мерой справедливости. Он также выразил поддержку попыткам Израиля по самообороне.

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Байден заявил о необходимости прекращения огня на границе Израиля и Ливана
Байден: пришло время для прекращения огня на границе Израиля с Ливаном
29 сентября 2024, 03:10

kremlin

Президент США Джо Байден заявил, что на границе Израиля и Ливана должно быть установлено прекращение огня. Об этом заявлении сообщило агентство Reuters.
«Пришло время для прекращения огня», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о неизбежности наземного вторжения Израиля на территорию Ливана.

Американский лидер также отметил, что Вашингтон ответил на попытки атаковать ракетами американские военные корабли в Красном море.

Ранее Джо Байден назвал убийство лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы мерой справедливости. Он выразил поддержку попыткам Израиля по самообороне.

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В Белоруссии рассказали о бегстве украинцев из «благополучной Европы»
Глава МИД Белоруссии: десятки тысяч украинцев каждый месяц бегут из стран Европы
29 сентября 2024, 02:30

Фото: iStock/sinonimas

Десятки тысяч украинцев ежемесячно бегут из «благополучной Европы» в Белоруссию. Об этом заявил глава белорусского МИДа Максим Рыженков, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает ТАСС.
По его словам, с февраля 2022 года границу Евросоюза с Белоруссией пересекли 250 000 украинцев. Министр подчеркнул, что это официальные данные белорусской пограничной службы.

Ранее глава МИД Белоруссии заявил, что санкционная политика западных стран не может заставить мир жить по западной модели.

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#оон
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В ЦАХАЛ рассказали о причинах ликвидации лидера «Хезболлы»
CNN: Израиль ликвидировал Насраллу по причине подготовки крупного запаса оружия
29 сентября 2024, 00:43

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Израиль обнаружил, что лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла готовит большой запас оружия для войны против государства. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на главу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковника Питера Лернера.
«Лернер заявил, что ЦАХАЛ ударила по нему потому, что "он создавал настолько огромный арсенал оружия", включая 200 тысяч ракет и дронов для войны с Израилем», – говорится в сообщении.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что Израиль заплатит за нападение на генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллу.

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#израиль
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#ливан
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#цахал
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Лавров высказался о реакции Запада на изменение ядерной доктрины России
Лавров: реакция Запада на ядерную доктрину РФ станет ясна по решениям по Украине
28 сентября 2024, 23:50

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что реакция Запада на изменения в ядерной доктрине России будет ясна по решениям по Украине.
«Когда мы говорим что-то публично, особенно когда президент говорит публично, мы исходим из того, что те, кто интересуется нашими подходами, они это слышат. Как они [Запад] это понимают – не мне судить», – сказал министр.

Он также подчеркнул, что реакция западных стран покажет, позволит ли Запад Украине атаковать российскую территорию оружием дальнего радиуса действия.

«Тогда будет понятно, как они поняли то, что услышали», – добавил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменения в ядерной доктрине являются зеркальным отражением оппозиционной позиции противников Москвы.

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#сергей лавров
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#дмитрий песков
#ядерное оружие
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В ООН призвали к отмене права вето
Мексика призвала к отмене права вето в СБ ООН при рассмотрении вопросов геноцида
28 сентября 2024, 23:27

Фото: iStock/rarrarorro

Мексика выступает за дальнейшее существование ООН как института, но требует полной отмены права вето в Совете Безопасности ООН (СБ ООН), а до этого – ограничения данного права при рассмотрении ряда преступлений. Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Мексики Алисия Барсена на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает РИА Новости.
«Мексика предлагает полностью отменить право вето, и до тех пор, пока это не будет достигнуто, по крайней мере, ограничить его в случаях геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений. Нам нужно восстановить уверенность в многополярном мире и его институтах», – сказала она.

Он подчеркнул, что вето будет способствовать навязыванию «фракционных и постыдных геополитических интересов». По словам министра иностранных дел, ООН слаба как организация и «не справляется» со своей миссией по предотвращению военных конфликтов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны, злоупотребляющие правом вето в Совете Безопасности ООН, часто наносят ущерб своей репутации.

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Лавров назвал хамством слова Зеленского о мирном плане Китая и Бразилии
Лавров: слова Зеленского о мирной инициативе Китая и Бразилии – хамство
28 сентября 2024, 23:19

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на мирную инициативу Бразилии и Китая «по-хамски». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Он процитировал высказывания Зеленского о мирных планах стран по урегулированию конфликта на Украине.

«Сказал, что непонятно, зачем они ее выдвинули, может, они хотят получить Нобелевскую премию мира. Сказал, что не существует разных версий Устава ООН для разных частей света», – напомнил Лавров.

По словам министра, подобные заявления неуместны.

Ранее, мирное предложение Китая и Бразилии по украинскому конфликту было одобрено более чем 110 странами.

Зеленский раскритиковал предложение, назвав его деструктивным.

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Лавров назвал ударом по репутации злоупотребление правом вето в ООН
Лавров: страны, которые применяют право вето в СБ ООН, бьют по своей репутации
28 сентября 2024, 23:12

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Страны, злоупотребляющие правом вето в Совете Безопасности ООН (СБ ООН), часто бьют по своей репутации. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
По его словам, в некоторых случаях можно предложить ввести санкции против тех, кто игнорирует требования Совета Безопасности, «но и это тоже будет заветировано». Министр подчеркнул, что «если зайти слишком далеко», то Соединенные Штаты наложат вето на все, что связано с приостановкой поставок оружия.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал предложение президента Финляндии Александра Стубба лишить Россию места в Совете Безопасности ООН.

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#оружие
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Лавров заявил о готовности России помогать Грузии
Лавров: Россия готова помочь Грузии нормализировать отношения с соседями
28 сентября 2024, 23:06

Фото: сайт Кремля

Россия готова поддержать Грузию, если та проявит интерес к нормализации отношений с Абхазией и Южной Осетией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.
По его словам, нынешние грузинские власти честно оценивают прошлое, открыто заявляют об этом и хотят «исторического примирения». Какую форму примет это примирение – решать Грузии, Абхазии и Южной Осетии, сказал министр.

«Если будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении, мы в случае заинтересованности сторон будем готовы помогать», – заявил Лавров.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал жителей Абхазии и Южной Осетии жить в едином грузинском государстве. По его словам, Грузии необходимо восстановить все разрушенные мосты в стране, а жители Абхазии и Южной Осетии «будут приняты с открытым сердцем».

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#грузия
#абхазия
#южная осетия
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Хуситы ударили по аэропорту Израиля, куда прибыл из США Нетаньяху
Хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту в Тель-Авиве, где был Нетаньяху
28 сентября 2024, 22:51

Фото: istockphoto/Felix Tchvertkin

Йеменские хуситы движения «Ансар Алла» нанесли ракетный удар по аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве, куда вернулся из США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщил вечером 28 сентября телеканал «Аль-Масира».
«Военно-воздушные силы Йемена атаковали с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" аэропорт Бен Гурион во время прибытия туда премьер-министра вражеского образования Биньямина Нетаньяху», — транслирует канал заявление военный представителя Яхья Сариа.

Одновременно израильское телевидение транслировало заявление Нетаньяху касательно ликвидации лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насруллы.
«Нет такого места в Иране или на Ближнем Востоке, куда бы не дотянулась длинная рука Израиля», — заявил премьер-министр.

Нетаньяху также заявил, что именно он отдал приказ уничтожить Насруллу. Российский МИД призывает Израиль прекратить огонь.

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