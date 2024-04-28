В США заявили о применении Китаем стратегии «лягушки в кипятке»

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Китай наращивает военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США (USPACOM) адмирал Джон Акилино в беседе с Financial Times.
По его словам, действия китайских властей становятся всё более агрессивными, что несёт за собой серьёзную опасность.
В настоящее время Китай применяет тактику «лягушки в кипятке». Иными словами, он наращивает напряжённость в регионе постепенно, поэтому другие страны недооценивают нарастающую опасность.
Акилино подчеркнул, что действия Пекина выходят за рамки международных правовых норм, поэтому о них следует говорить постоянно и принимать необходимые меры.
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В настоящее время Китай применяет тактику «лягушки в кипятке». Иными словами, он наращивает напряжённость в регионе постепенно, поэтому другие страны недооценивают нарастающую опасность.
Акилино подчеркнул, что действия Пекина выходят за рамки международных правовых норм, поэтому о них следует говорить постоянно и принимать необходимые меры.
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Анастасия Чинкова