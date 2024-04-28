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В США заявили о применении Китаем стратегии «лягушки в кипятке»

Адмирал США Акилино: агрессия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе растёт
28 апреля 2024, 17:42
Фото: iStock/WD Stuart

Фото: iStock/WD Stuart

Китай наращивает военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США (USPACOM) адмирал Джон Акилино в беседе с Financial Times.
По его словам, действия китайских властей становятся всё более агрессивными, что несёт за собой серьёзную опасность.

В настоящее время Китай применяет тактику «лягушки в кипятке». Иными словами, он наращивает напряжённость в регионе постепенно, поэтому другие страны недооценивают нарастающую опасность.



Акилино подчеркнул, что действия Пекина выходят за рамки международных правовых норм, поэтому о них следует говорить постоянно и принимать необходимые меры.

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#военные
Армения не пытается подорвать интересы России, заявил посол от Еревана в ЕС
Посол Армении в ЕС назвал подрыв интересов РФ на Кавказе самоубийственным шагом
28 апреля 2024, 16:42

Фото: iStock/alexis84

Армения исторически имеет много связей с Россией, поэтому возможные попытки подорвать российские интересы на Южном Кавказе являются «самоубийственным шагом». Такое мнение выразил посол Армении в Евросоюзе Тигран Балаян, слова которого приводит издание Politico.
Он подчеркнул, что укрепление отношений Армении и Евросоюза не представляет никакой угрозы для России. По его словам, отношения между Арменией и ЕС основаны на армянских национальных интересах, которые в настоящее время требуют сотрудничества с блоком и всеми его странами-членами. При этом такая позиция не исключает поддержания хороших отношений с Россией.

Также Балаян отметил, что не следует рассматривать как «поворот к Западу» за счёт России активные усилия Армении избежать нарушения западных антироссийских санкций.

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#политика
#сотрудничество
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Песков о заявлении Польши о ядерном оружии: всегда пытаются быть впереди телеги
28 апреля 2024, 15:39

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Польша всегда пытается «быть впереди телеги». Так Песков прокомментировал слова президента страны Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить у себя американское ядерное оружие. Об этом пресс-секретарь сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Песков выразил мнение, что заявления польского лидера вызвали страх в Штатах и в ряде других европейских столиц. Представитель Кремля добавил, что из-за своей боязни страны поспешили сообщить, что у них такие планы отсутствуют.

Песков заключил, что такие заявления про ядерное оружие в полной мере «демонстрируют ход мысли» властей европейских государств.

Напомним, ранее президент республики Анджей Дуда рассказал, что если союзники по НАТО решат разместить ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing в том числе на территории Польши, то руководство страны к этому готово. По словам Дуды, это необходимо для укрепления безопасности восточного фланга Альянса.

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#ядерное рф
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«Специфический президент»: Песков сделал громкое заявление о Зеленском
Песков прозвал Зеленского специфическим президентом специфического режима
28 апреля 2024, 14:51

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал главу Украины Владимира Зеленского «специфическим президентом специфического режима». Фрагмент интервью представителя Кремля в своём Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
Отмечается, что такое заявление Песков сделал на просьбу журналиста высказаться о словам Зеленского, назвавшего поставки вооружения Киеву хорошей сделкой, которая позволит украинцам воевать.

Песков подчеркнул, что в скором времени многие, включая Украину, поставят под сомнение легитимность Зеленского. Это произойдёт в любом случае, особенно при оценке ситуации с юридической точки зрения. В связи с этим, украинскому президенту придётся найти аргументы в своё оправдание.

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#владимир зеленский
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#россия
#украина
#политика
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Украина запретила Польше продолжать соцвыплаты украинским мужчинам
МИД Польши: Киев попросил Варшаву не продолжать соцвыплаты украинским мужчинам
28 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Власти Украины попросили Польшу не продолжать социальные выплаты украинским мужчинам. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Отмечается, что украинская сторона подготовит справки для своих граждан о состоянии на учёте в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

Власти страны потребовали, чтобы гражданам Украины, не имеющим такие справки, отказывали в выплате социальных пособий за пределами страны.

Ранее сообщалось, что порядка 300 украинцев не смогли получить новые паспорта в паспортном пункте в Варшаве. Отмечается, что там можно было получить только разрешение на выезд. При этом точная причина не названа. То ли это были технические проблемы, то ли решение властей Украины.

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#польша
#политика
#гражданство
#военком
#выплаты
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Матвиенко назвала ПАСЕ пустой и никчёмной структурой
28 апреля 2024, 14:23

Фото: сайт Кремля

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — это пустая и никчемная структура. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Матвиенко, комментируя резолюцию ПАСЕ о деколонизации РФ, отметила, что Парламентская ассамблея Совета Европы является абсолютно русофобской. По ее словам, именно европейские государства были колонизаторами не только Африканского континента, но и многих других стран.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что СССР в те времена поддерживал освободительное движение стран, которые стремились к суверенитету. Матвиенко заключила, что в мечтах Запада уже давно есть цель развалить Россию, чтобы «потом прийти и колонизировать» государство.

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#ссср
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#рф
#сша
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Песков желающим присвоить активы России: в стране тоже есть западные деньги
28 апреля 2024, 13:33

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что желающим присвоить российские зарубежные активы следует помнить, что в России тоже есть западные деньги. Слова Пескова публикует журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
По словам пресс-секретаря, РФ намерена бессрочно судиться с Западом в случае конфискации активов Москвы. Песков добавил, что если это все-таки произойдет, то инвесторы перестанут доверять западным государствам.

Он заключил, что надежность исчезает за одну ночь, а восстанавливается — долгие годы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские активы должны остаться нетронутыми, поскольку в противном случае Запад получит жёсткий ответ на своё «воровство». По её мнению, многие западные политики уже поняли это, но, судя по таким заявлениям, далеко не все.

Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ. По словам министра, в России имеется достаточное количество активов, которые заморожены в нашей стране и находятся на так называемых счетах «С».

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#россия
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#мария захарова
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#мид рф
#запад
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#активы
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Анонсирована прямая трансляция инаугурации Путина
Инаугурация Путина будет транслироваться в прямом эфире на «России 1» 7 мая
28 апреля 2024, 13:06

Фото: сайт Кремля

Инаугурация президента России Владимира Путина будет транслироваться в прямом эфире по телеканалу «Россия 1» 7 мая в 12:00 по московскому времени.
Отмечается, что анонс трансляции появился в программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Ранее глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко заявлял РИА Новости, что инаугурация главы государства состоится 7 мая.

Ранее Путин заявил, что инфляция в России постепенно замедляется, более всего растёт обрабатывающая отрасль. По словам многих экспертов, данные которых привёл президент, по итогам этого года ВВП России может прибавить свыше 3%.

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#владимир путин
#президент
#россия
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Германия категорически против изъятия замороженных активов РФ в пользу Украины
28 апреля 2024, 12:57

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Германия категорически против изъятия замороженных российских активов в пользу Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Причина заключается в опасении ФРГ, поскольку против Берлина могут возникнуть новые иски за преступления времён Второй мировой войны. Немецкие власти утверждают, что, если оставить активы РФ нетронутыми, то их можно использовать в качестве рычага в мирных переговорах, а также можно требовать от Москвы определённых территориальных уступок.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала ​данную информацию следующими словами: «Родиной не торгуем».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ.

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#сша
#россия
#антон силуанов
#фрг
#регионы
#мид рф
#активы
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«Шизофрения»: в РФ высказались о намёке посла Литвы на новый удар по Крымскому мосту
Сенатор Карасин назвал шизофренией намёк посла Литвы на удар по Крымскому мосту
28 апреля 2024, 12:42

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Намёк посла Литвы в Швеции, бывшего литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса на новых удар по Крымскому мосту показывает болезненное восприятие современных проблем и профессиональную шизофрению. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, литовский дипломат повторил обсуждения немецких офицеров о вариантах удара по Крымскому мосту. Однако в этом случае заявления были сделаны «более наивно-детскими методами», но суть от этого не меняется.

Карасин заявил, что таких дипломатов должно быть как можно меньше в любой дипломатической службе.

Ранее Линкявичюс на странице в соцсети Х опубликовал изображение Крымского моста и фотографию пуска ракеты. Надпись под постом гласила: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».

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#литва
#россия
#дипломат
#крымский мост
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