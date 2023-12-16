В Курской области во время обстрела ВСУ пострадали два человека

Военкомат Львова начал «мягкую мобилизацию», в рамках которой сотрудники центров комплектования на улицах уговаривают призывников записываться на службу по контракту. Об этом пишет «Страна.ua».

Отмечается, что сотрудники военкомата и представители десантно-штурмовых войск проводят агитационные мероприятия среди гражданского населения, в которых красочно описывают преимущества службы в рядах украинской армии.



Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская признала провал по мобилизации на Украине. По словам Бобровской, войска Украины стали комплектоваться не по качественному, а по количественному признаку, что считается следствием некоторого расслабления общества из-за скоро обещанной победы.



Читайте также:



ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, есть погибшие



В Германии рассказали о радикальной смене стратегии ВСУ



Сальдо назвал условие для начала мирных переговоров с Киевом





Екатерина Коршунова