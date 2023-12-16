В Курской области во время обстрела ВСУ пострадали два человека

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Село Олешня в Суджанском районе Курской области попало под обстрел.
Снаряд попал в жилой дом, два человека получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
Власти обещали помочь отремонтировать дома, получившее серьёзные повреждения.
Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области.
Об этом в Telegram написал глава региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, с БПЛА сбросили взрывное устройство. Пассажир «газели», который оказался в хоне взрыва, получил ранение.
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«В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина. Они незамедлительно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказана первая медицинская помощь», - сообщил Старовойт.
Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области.
Об этом в Telegram написал глава региона Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, с БПЛА сбросили взрывное устройство. Пассажир «газели», который оказался в хоне взрыва, получил ранение.
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Мария Фирсова