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Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина упустила возможность заключить выгодное мирное соглашение, теперь любая возможная сделка будет отражать ее капитуляцию. Об этом Полянский написал в социальной сети X.
По словам Полянского, мирное соглашение было отвергнуто переговорщиками украинского лидера Владимира Зеленского. Он также отметил, что на такое решение напрямую повлияли Великобритания и Вашингтон.
Полянский подчеркнул, что теперь любая сделка будет показывать капитуляцию Киева.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной если и нужны России, то только на условиях Москвы и после достижения поставленных целей спецоперации. По словам Сальдо, условия, которые были выставлены заранее, называть переговорами нельзя.
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Екатерина Коршунова