В США предрекли потерю Украиной ещё четырёх областей

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Украина может утратить контроль над большой частью собственной территории и потерять ещё четыре области. Такой прогноз в интервью Firstpost озвучил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
В качестве обоснования своего мнения Миршаймер привёл успехи российской армии. Он отметил, что в настоящее время баланс сил значительно сместился в пользу ВС РФ по количеству и возможностям вооружения и по личному составу, который имеет большое значение на поле боя.
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Анастасия Чинкова