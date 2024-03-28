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В США предрекли потерю Украиной ещё четырёх областей

Профессор Миршаймер: Украина может лишиться ещё четырёх областей
28 марта 2024, 20:17
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

Украина может утратить контроль над большой частью собственной территории и потерять ещё четыре области. Такой прогноз в интервью Firstpost озвучил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

После завершения конфликта под контролем России окажется порядка 40% украинских территорий. Эксперт отметил, что выражает сугубо личное мнение, и считает, что в результате к стране будут присоединены ещё четыре области.

В качестве обоснования своего мнения Миршаймер привёл успехи российской армии. Он отметил, что в настоящее время баланс сил значительно сместился в пользу ВС РФ по количеству и возможностям вооружения и по личному составу, который имеет большое значение на поле боя.

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#вс рф
#вооружение
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В США назвали следующий город, который потеряет Украина
Риттер: Украина не удержит Харьков после потери систем ПВО
28 марта 2024, 21:36

Фото: iStock/JARAMA

После уничтожения систем ПВО на харьковском направлении ВСУ вскоре могут утратить контроль над Харьковом. Так считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Я не знаю, видели ли люди, что происходит в Харькове прямо сейчас, противовоздушная оборона ликвидирована, русские теперь могут легко сбрасывать планирующие бомбы. Это положит конец способности Харькова сопротивляться, Украине придется сдать город», — предположил Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

При этом он подчеркнул, что такие события могут развернуться уже в ближайшие недели. По оценке Риттера, у украинской армии нет никаких шансов удержать Харьков, так как военные не могут устойчиво обороняться.

Риттер подчеркнул, что разгром ВСУ происходит прямо сейчас, добавив, что украинской армии осталось не более пяти-восьми месяцев существования при нынешних условиях.

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Польский генерал Скшипчак: Зеленский кричит о помощи, двигаясь к поражению

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#сша
#военные
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#люди
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#зеленский
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Польский генерал Скшипчак: Зеленский кричит о помощи, двигаясь к поражению
28 марта 2024, 20:01

Фото: сайт Кремля

Экс-заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский кричит о помощи, но в «катастрофическом» положении украинских войск виноват он сам. Об этом сообщает Fronda.
По мнению Скшипчака, поражение ВСУ является абсолютным выбором киевских властей. Он отметил, что нежелание украинского лидера бороться с коррупцией и разворовыванием финансовой помощи привело украинскую армию к тяжелому кризису, поскольку имеется недостаток не только боеприпасов, но и пищи.

Генерал подчеркнул, что союзники постепенно теряют свое доверие по отношению к Киеву.

Ранее сообщалось, что Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу из-за российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. В ходе встречи глава Минобороны Украины Рустем Умеров призвал передать украинской стороне больше систем ПВО и боеприпасов для них. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#украина
#владимир зеленский
#спецоперация
#солдаты
#боеприпасы
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На Украине заявили, что всех жителей страны привлекут к службе в ВСУ
Глава львовского центра рекрутинга Псикорская: всех украинцев привлекут в ВСУ
28 марта 2024, 19:47

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Всех жителей Украины привлекут к службе в ВСУ. Такое заявление сделала глава львовского центра рекрутинга военных Галина Псикорская. Её слова приводит радиостанция Franceinfo.
«Война продолжается и быстро не закончится. Украинцы должны понимать, что они все так или иначе будут задействованы в Вооруженных силах Украины», — заявила Псикорская.

Издание сообщает, что она возглавляет недавно открывшийся во Львове центр рекрутинга. Всего на Украине планируют открыть 27 таких организаций.

Ранее жители закарпатского села Мукачёво на Украине устроили массовую акцию протеста против насильственной мобилизации. Женщины и старики перекрывали улицы в населённом пункте.

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#всу
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Совет НАТО — Украина провел внеочередную встречу после ударов по инфраструктуре
28 марта 2024, 19:22

Фото: iStock/Michele Ursi

Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу из-за российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении миссии Украины в альянсе в социальной сети Х.
Сообщается, что на встрече присутствовали послы стран Североатлантического альянса. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал о последствиях российских ударов и призвал передать украинской стороне больше систем ПВО и боеприпасов для них.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине.

Напомним, удары по украинской инфраструктуре российская армия начала наносить в октябре 2022 года — через несколько дней после теракта на Крымском мосту. 22 марта текущего года ВС РФ нанесли массированный удар по украинской энергосистеме. В Киеве данную атаку назвали самой масштабной за последнее время.

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«Пока Путин у власти»: Зеленский признал, что Украина может не выиграть войну
Зеленский: будет очень непросто выиграть войну, пока Путин остаётся у власти
28 марта 2024, 18:21

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране будет не просто выиграть войну, пока у власти в России остается президент Владимир Путин. Такое заявление он сделал в интервью CBS News.
«Будет очень непросто выиграть войну, пока Путин остается у власти. Если Украина не устоит, то следующим будет Казахстан, затем страны Балтии, затем Польша, затем Германия, по крайней мере, половина Германии», — заявил Зеленский.

Президент Украины в очередной раз упрекнул США, которые не выделяют помощь, подчеркнув, что 80% денег из этой помощи остаются в Америке.

Зеленский также заявил, что ВСУ не выдержат еще одного крупного наступления армии России, которое ожидается уже в ближайшее время.


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#польша
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#зеленский
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Зеленский заявил, что ВСУ не готовы отразить ещё одно крупное наступление ВС РФ
CBS News: Зеленский заявил, что ВСУ не выдержат ещё одного наступления ВС РФ
28 марта 2024, 18:04

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не выдержат еще одного крупного наступления армии России, которое ожидается уже в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью CBS News.
«Украина не готова к защите от еще одного крупного российского наступления, ожидаемого в конце мая или в июне. Сейчас ВСУ удалось сдержать наступление России в самые худшие зимние месяцы и стабилизировать ситуацию», — сказал Зеленский в интервью.

Он пояснил, что украинской армии сложно воевать с ВС РФ, так как Россия обладает более дальнобойной артиллерией, а Киев имеет огромный дефицит снарядов.

Украинский лидер заявил, что ВСУ больше не смогут защититься от следующего крупного российского наступления, которое, по словам Зеленского, ожидается уже в ближайшее время.

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Российские военные ликвидировали боевика-перебежчика Акеля
ВС РФ ликвидировали перебежчика из украинского легиона «Свобода России»* Акеля
28 марта 2024, 17:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные ликвидировали на границе с Белгородской областью боевика-перебежчика из украинского легиона «Свобода России»* Дани Акеля с позывным «Апостол». Об этом сообщила сама группировка в соцсетях.
«Ты отдал самое главное — свою жизнь», — гласит сообщение группировки.

Подробности его ликвидации при этом не приводятся. Известно лишь то, что уничтожен он был на границе с Белгородской областью.

По данным издания «Аргументы и Факты», Акель родился в России в 1998 году. Однако после развода родителей он, еще будучи маленьким мальчиком, переехал с отцом в Сирию. В 2010 году будущий боевик-перебежчик приехал в Москву и получил здесь высшее образование.

До СВО молодой человек был частым участником различных митингов и привлекался за это к ответственности. После начала конфликта он перешел на сторону ВСУ.

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*организация признана террористической и запрещена в РФ
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«Много кукарекает, но не клюёт»: Рогов высказался о позиции западных политиков по Украине
Военный эксперт Рогов озвучил перспективы заключения мира между РФ и Украиной
28 марта 2024, 15:52

Фото:iStock/3dmitry

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что мир между Россией и Украиной возможен в любое время, для этого президент России Владимир Путин должен «вывести войска и прекратить конфликт». Слова канцлера передает издание MAZ.
В беседе с «Радио 1» слова Шольца и перспективы завершения российско-украинского конфликта прокомментировал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Военный эксперт сообщил, что Олаф Шольц несколько лукавит и изменяет собственной позиции, заявленной ранее.

«Лицемерие Шольца не знает границ. Именно этот персонаж ранее рассказывал, что решение проблемы может состояться только на поле боя, с победой режима Владимира Зеленского. И вдруг он заявляет о том, что нужен мир и необходим вывод войск», — возмутился Рогов.
Собеседник «Радио 1» считает, что канцлеру Германии прежде, чем делать заявления в адрес России и Украины, стоило бы подумать о выводе оккупационных войск с территории ГДР, которая незаконно оккупирована ФРГ. Никакого народного референдума там не проводилось. Это своеобразная лакмусовая бумажка, четко проясняющая, как лукавят те поборники демократий и ценностей по западному образцу, которые осуждают «аннексию» Крыма и негодуют в духе: «Путин на крови отхапал кусок территории!»

«Нам все громче и чаще нужно поднимать вопрос незаконного аншлюса Восточной Германии западной частью страны. В ГДР немцы ущемлены в правах, они отодвинуты от принятия решений в масштабе единого немецкого государства. Шольц по сути ведет неонацистскую риторику в несколько измененном виде», — сказал Рогов.
Ранее канцлер ФРГ назвал смешными непрекращающиеся в немецком обществе дискуссии по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus для ВСУ. Французские политики связывают такие заявления со страхам немецкого канцлера перед реакцией Владимира Путина на подобные моменты. Они говорят, что «когда Путин кашляет, Шольц тут же бежит искать бункер». Германия в настоящее время находится в неловком положении из-за отказа поставлять Украине ракеты Taurus и не оправдывает ожидания союзных государств из-за чрезмерной боязливости.

Почему у Шольца сегодня возникли именно такие мысли и рассуждения о выводе российских войск, если ранее он в достаточной степени осторожничал?

«Шольц из тех людей, которые не представляют интересы национальных элит Германии, он больше относится к числу глобалистов. Ему за милую душу кинуть в топку разгорающегося конфликта и Германию, и Францию, и кого угодно. Это подтверждают и его рейтинги внутри страны, и колоссальный рост поддержки новой немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ), выступающей за мирное урегулирование конфликта. Заявления канцлера мало что значат по той простой причине, что он говорит одно, а делает другое. Вспомнить, как он говорил, что Германия никогда не поставит на Украину военную технику «Леопарды», а сейчас такое количество этой техники сгорело в степях Новороссии, что и обсуждать нечего — поставили они или нет», — выразил свое мнение глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией».
Потому верить в то, что ракеты Taurus поставляться не будут, эксперт не считает возможным. Он предполагает, что подобные заявления вызваны страхом или попыткой отвлечь внимание от данной темы.

В настоящее время разногласия между канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном начинают перерастать в открытую вражду.

С чем связано усиление милитаристической позиции Макрона? Он добивается роста своего политического рейтинга? Может ли конфликт Макрона и Шольца привести к расколу в Евросоюзе ?

Рогов полагает, что Макрон, в отличие от Шольца, не принимает никаких конкретных решений о помощи, а лишь громко говорит об Украине.

«Макрон своей риторикой и громогласными заявлениями пытается прикрыть то, что Франция не тратит те объемы средств, которые тратит на помощь Украине та же Германия и прочие европейские режимы. Таким образом, он как боевой «петух», много кукарекает, а дальше не клюет», — рассказал Рогов.

Имеет ли сейчас российско-украинский конфликт шанс на мирное урегулирование?

«Я не вижу российско-украинского конфликта, я вижу работу по зачистке людей, оккупировавших Украину и легализовавших это через политическую сферу. Это важно... Потому что с 1941 по 1944 годы мы же не воевали с Украиной, мы воевали с нацистской Германией, а Украину мы освобождали. Тем же самым мы занимаемся и сейчас», — сообщил собеседник «Радио 1».

А как Вы тогда отнесетесь к мнению, которое есть в общественной дискуссии, что западные части Украины считают оккупацией все события времен Второй Мировой войны?

По положениям «Пакта Молотова-Риббентропа», подписанному в Москве 23 августа 1939 года между СССР и нацистской Германией, была оформлена договоренность о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе. В зону влияния СССР отходила Восточная Польша, были аннексированы территории общей площадью более 200 квадратных километров. Западные части Украины, в частности город Львов, были на тот момент в составе Польши.

В 1941 году город заняли немцы, а в 1945 году Львов был освобожден советской армией. Однако, как присутствие военных Третьего Рейха, так и присутствие военных Красной Армии на этих территориях воспринималось местными жителями одинаково — как «оккупация». Именно во Львове сформировались крупнейшие очаги украинской повстанческой армии (УПА)* по инициативе ее главного идеолога, борца за независимость (как его называют в стране) Степана Бандеры.

Жители Западной Украины всегда отличались от украинцев из Центральной или Восточной частей страны своей ментальностью и стремлением к независимости. Из поколения в поколение они передавали историю этого периода своим близким в таком ключе.

Каким образом это можно выбить из умов людей?

«Не соглашусь, что всегда отличались, потому что жители Львова встречали русскую армию с триколорами, цветами и иконами в Первую Мировую войну. Много лет русофобской политики в дальнейшем сделали свое дело. С территории так называемой «Галицкой Руси» было репрессировано много русинов, «руських людин», живших на тот момент на территориях нынешних Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей», — считает Рогов.
Военный эксперт уточнил, что процесс деукраинизации есть составляющая денацификации, он уверен, что нужно помочь украинцам вспомнить свои корни и свою «истинную», русскую идентичность.

«Они должны считать, что они русины и прекрасно помнить, откуда они пошли. В Центре имени Данилевского в Запорожской области мы как раз помогаем людям вспомнить свои корни и не отравиться вирусом тоталитарной секты под названием «политическое украинство», которое выстроено исключительно на русофобии», — поделился Рогов.

Интересен прецедент с Ириной Фарион во Львовском политехническом университете

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство в отношении националистки Ирины Фарион, которая высказывалась против использования украинцами русского языка в крайне агрессивной форме. Она нелицеприятно охарактеризовала представителей ВСУ и гражданского общества, которым привычнее для коммуникации использовать русский язык, а не украинский. Это стало причиной возмущения украинских военных и всего общества.

За ее тотальную русофобию, Фарион уволили с должности преподавателя Львовского политехнического университета, а студенты ВУЗа вышли на митинг с лозунгом «Ирина Фарион позорит Украину».

Из этого следует, что Украина не нуждается в «деукраинизации» и может с трезвым рассудком подходить к вопросам национальной и языковой идентичности.

«Ее уволили не из-за русофобии, а из-за того, что ее высказывания повлияли на моральный дух ВСУ, снизили мотивацию в рядах украинских вооруженных сил и вызвали там недовольство», — полагает Рогов.

Как Вы считаете, смогут ли Россия и Украина сесть за стол переговоров? Если будет мир, то каким он будет? На каких условиях?

«Мир может наступить только на поле боя. Любые образования — государственные, псевдогосударственные, на которых будут видны сине-желтые или черно-красные «тряпки» в виде флагов, будут использованы нашими геополитическими противниками в качестве тарана против России. Там будет легализовываться оружие массового поражения. До каких городов Украины смогут дойти ВС РФ покажет время, но надо понимать, что фронт обвалится рано или поздно. В том населенном пункте, который станет называться на тот момент столицей Украины, верхушка вооруженной банды, захватившая власть в Киеве, запросит мира и будет умолять о капитуляции, чтобы только остаться живыми», — поделился своим мнением глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Рогов.

Если украинское правительство будет вынуждено капитулировать, какой дальше будет судьба Украины?

«Я думаю, исторические земли Новороссии — до Одессы, Харькова, включая Киев должны быть воссоединены с Россией. Остальная часть украинского пространства будет выглядеть как некое криптогосударство, полностью подконтрольное России, на котором и дальше будут проходить процессы денацификации, демилитаризации и деукраинизации. Никаких решений во внешней и внутренней политике без одобрения Москвы это государство принимать не сможет», — изложил Рогов.

Рассматриваете ли Вы возможность, что при поддержке НАТО и Евросоюза Украина сможет вытеснить российские войска до границ 1991 года и окончить этот конфликт своей победой?


«Это версия из области ненаучной фантастики. Такого не может быть, причем, это понимают все, включая наших врагов: и Зеленского, и стран НАТО и Евросоюза», — этим мнением завершил беседу Рогов.

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* запрещенная в России организация.
#украина
#россия
#всу
#вс рф
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Военэксперт Матюшин: Вооружения РФ приносят противнику немало проблем
28 марта 2024, 15:16

Фото: iStock/vadimrysev

Военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин заявил, что работа российских вооружений приводит к большим потерям противника в зоне спецоперации на Украине.
«Работа наших «Искандеров» и других видов вооружения приносит немало проблем противнику, в том числе и в потерях среди их высших офицеров. Достаточно вспомнить довольное большое количество наших ударов в Красногоровке, после чего пошли слухи о гибели Сырского», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Матюшин.

Он отметил, что в том числе и для натовских специалистов, которые едут помогать ВСУ, в зоне спецоперации не будет спасения от российских вооружений.

До этого RT опубликовал фильм о военном корреспонденте Андрее Филатове и его работе на линии фронта. Сам герой фильма поделился, что не может оставаться в стороне, поэтому находится рядом с нашими бойцами.

Ранее стало известно, что Армия России ударила с беспилотника по железнодорожному составу ВСУ с боеприпасами в городе Запорожье, который временно находится под контролем Украины.

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#военные
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