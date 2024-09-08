В США заявили о тяжелой потере для ВСУ

Роскомнадзор оштрафовал иноагентов на один миллиард рублей за отсутствие у них маркировки в период действия закона об иностранных агентах. Как сообщает агентство «Интерфакс», об этом заявил глава управления по контролю и надзору в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.