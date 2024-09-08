В США заявили о тяжелой потере для ВСУ

Фото: iStock/rarrarorro
Удар ВС РФ по военному институту связи в Полтаве стал большой потерей для ВСУ. Такие слова написал в социальной сети X бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Украинский корабль идет ко дну», — подчеркнул эксперт, комментируя ситуацию в Полтаве.
По мнению Макгрегора, удар по Полтавскому военному институту показал всему миру серьезность намерений российских военных, а также стал правильным стратегическим ходом. Как сказал бывший советник Пентагона, «Россия не шутит, она настроена серьезно».
Российские войска ударили по Полтавскому военному институту связи во вторник, 3 сентября. Согласно данным подполья, что ракетный удар был нанесен во время построения, в котором участвовали более 500 украинских военных.
Читайте также:
Подполье: ВС РФ ударили по военной части боевиков ВСУ под Харьковом
Подполье: в пригороде Полтавы нанесли удар по складу ГСМ
В США перечислили главные проблемы в ВСУ
Александр Климов