Подполье: ВС РФ ударили по военной части боевиков ВСУ под Харьковом

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Российские войска нанесли удар по военной части боевиков ВСУ под Харьковом, сообщил РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«Поздно вечером и ночью в город Чугуев Харьковской области прилетело по военным объектам. Прилетело в село Малиновка, пригород Чугуева в военной части, которая расположилась в лесном массиве рядом с железнодорожной платформой Малиновка... Чуть позже ночью был нанесен еще один удар рядом с первым... в нескольких километрах от Малиновки. Удар был в стороне окопавшихся в лесном массиве рядом со стрельбищем бандеровцев», — прокомментировал координатор сопротивления.
Ранее Лебедев сообщал об ударе по складу с горюче-смазочными материалами в пригороде Полтавы. Он отмечал, что было видно большой выброс огня. Кроме того, уточнялось, что все произошло в стороне авиагавани «Полтава».
Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов