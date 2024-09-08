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Удар нанесли по складу с горюче-смазочными материалами в пригороде украинской Полтавы в субботний вечер, рассказал РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«Вечером 7 сентября в пригороде Полтавы был нанесен удар по военному объекту... Удар был в стороне аэропорта «Полтава»... Вероятно, по складу ГСМ в аэропорту», — прокомментировал координатор сопротивления.
Он отметил, что в результате удара было видно большой огненный выброс. Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ освободили Новогродовку в Донецкой народной республике.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с 24 февраля 2022 года. В Москве приняли решение помочь главам ЛДНР отразить агрессию со стороны киевского режима.
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Никита Кротов