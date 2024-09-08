В США перечислили главные проблемы в ВСУ

Фото: istockphoto/Irina Piskova
За два с половиной года российские войска значительно ослабили украинские вооруженные силы. Нехватка подкреплений и усталость солдат привели к широкому распространению дезертирства и неподчинения в рядах ВСУ, сообщает телеканал CNN.
По информации командиров ВСУ, дезертирство и неподчинение становятся серьезной проблемой, особенно среди новобранцев. Когда новички попадают на фронт, они сталкиваются с трудностями и стремятся покинуть свои позиции.
Командир одного из подразделений на покровском направлении отметил, что солдаты отправляются на свои позиции лишь один раз: если они выживают, больше не возвращаются. Бывают случаи, когда они просто отказываются идти в бой.
С ухудшением ситуации все больше военнослужащих сдаются. Новый закон о мобилизации, вступивший в силу весной, только усугубил ситуацию. За первые четыре месяца 2024 года прокуроры возбудили уголовные дела против почти 19 000 солдат, обвиняемых в дезертирстве или оставлении своих постов.
Читайте также:
Стало известно, на что НАТО пытается спровоцировать Россию
Алаудинов раскрыл, чем на самом деле обернулась для Киева атака на Курскую область
Военкор Коц: три бойца ВС РФ подорвались на мине под Угледаром и чудом выжили
Командир одного из подразделений на покровском направлении отметил, что солдаты отправляются на свои позиции лишь один раз: если они выживают, больше не возвращаются. Бывают случаи, когда они просто отказываются идти в бой.
С ухудшением ситуации все больше военнослужащих сдаются. Новый закон о мобилизации, вступивший в силу весной, только усугубил ситуацию. За первые четыре месяца 2024 года прокуроры возбудили уголовные дела против почти 19 000 солдат, обвиняемых в дезертирстве или оставлении своих постов.
Читайте также:
Стало известно, на что НАТО пытается спровоцировать Россию
Алаудинов раскрыл, чем на самом деле обернулась для Киева атака на Курскую область
Военкор Коц: три бойца ВС РФ подорвались на мине под Угледаром и чудом выжили
Анастасия Хохлова