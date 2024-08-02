В США заявили о вымирании украинского народа

Фото: iStock/Olena_Z
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью американскому судье Эндрю Наполитано на YouTube заявил о вымирании украинского населения.
«Правительство Украины находится на последнем издыхании. Украинский народ откровенно вымирает. У них больше нет людей, и вытаскивать их из-за границы не очень хорошо получается», – отметил эксперт.
Макгрегор также выразил мнение, что Европа распадается и что окончание этого процесса – лишь вопрос времени. Остановить его можно только путем устранения глобалистских элит, которые ведут страны в пропасть.
Бывший советник Пентагона считает, что в Берлине, Париже и других городах постепенно появятся новые правительства.
Ранее Макгрегор заявил, что вывод американских наемников и прекращение военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) приведет к прекращению конфликта.
Читайте также:
В российском городе объявили о баллистической угрозе
На Украине резко ответили мэру Одессы на высказывания об обнулении города
Израиль ликвидировал журналиста и обвинил его в работе на ХАМАС
Александр Климов