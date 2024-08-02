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В российском городе объявили о баллистической угрозе

Губернатор Развожаев сообщил о баллистической угрозе в Севастополе
02 августа 2024, 02:09
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале, что в городе объявлена баллистическая угроза.


«Внимание всем. Баллистика! Принять меры безопасности!» — заявил губернатор российского города.

Ранее российские системы ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Курской областью и один украинский беспилотник над Белгородской областью. Украинские военные предприняли попытку террористической атаки с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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