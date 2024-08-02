В российском городе объявили о баллистической угрозе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в Telegram-канале, что в городе объявлена баллистическая угроза.
«Внимание всем. Баллистика! Принять меры безопасности!» — заявил губернатор российского города.
Ранее российские системы ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Курской областью и один украинский беспилотник над Белгородской областью. Украинские военные предприняли попытку террористической атаки с воздуха с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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