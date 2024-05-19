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В США указали на безразличие Вашингтона к дальнейшей судьбе Украины

19 мая 2024, 16:38
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

Сенатор-республиканец Джеймс Вэнс заявил, что США на самом деле безразлично, что произойдет с Украиной. В противном случае Вашингтон не отговорил бы Киев от мирного соглашения с Москвой, заявил он в интервью Rumble-каналу Triggered.


«Кажется, украинцы хотели переговоров, но администрация Байдена их остановила», — отметил Вэнс.
Он подчеркнул, что если бы США действительно хотели помочь Украине, они бы не сорвали мирные переговоры между Москвой и Киевом в начале боевых действий. Сенатор также выразил возмущение тем, что деньги американских налогоплательщиков отправляются на Украину и оказываются в карманах коррупционеров.

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#переговоры
Убежали от двух пулемётов: Российских танксит рассказал о чудесах на фронте
19 мая 2024, 16:11

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Кавалер двух орденов Мужества Мударис Асылбаев рассказал нам о чудесах, которые случаются на фронте, интервью военнослужащего публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Два пулемета с двух сторон косят по нам. Мы лежим в гору, а пули просто ложатся рядом и не попадают в нас. Я молюсь, чтоб не по ногам. Все равно, куда, главное — не по ногам, потому что я не смогу бежать. А потом мы встаем и бежим», — рассказал Асылбаев.

В другой раз, в ходе эвакуации раненого сослуживца с поля боя, снаряд миномета воткнулся в землю в полутора метрах от них и не взорвался.

В российском оборонном ведомстве отметили, что Асылбаев служит в одном батальоне с легендарным экипажем танка «Алёша», а также присутствовал на Красной площади на параде в честь Дня Победы.

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#сво
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В Британии назвали причину отказа Германии отправлять ракеты Taurus на Украину
Министр обороны Британии: ФРГ не поставляет Taurus ВСУ, не желая ударов по Крыму
19 мая 2024, 15:52

Фото: istockphoto/bpawesome

Правительство Федеративной республики Германия (ФРГ) отказывается поставлять дальнобойные ракеты Taurus в Киев из-за опасений, что они могут быть использованы для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью Sky News.
«У Германии есть возможность предоставить эти дальнобойные ракеты, но она не согласна на их использование для атак на Крым», — подчеркнул он.
В ответ на это британский министр призывает европейские страны следовать примеру Лондона и отправлять Украине ракеты, разрешающие наносить удары по территории России, включая Крым.

1 марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченной беседы высокопоставленных немецких военных, в которой обсуждались возможные удары по Крымскому мосту с использованием крылатых ракет Taurus.

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В Севастополе рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ
Развожаев: в Севастополе повреждены жилые дома после ракетной атаки ВСУ
19 мая 2024, 15:45

Фото: istock / DedMityay

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки украинских войск никто из местных жителей не пострадал. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе были повреждены несколько жилых домов, которые сейчас осматривают члены муниципальных комиссий.

Он также добавил, что сотрудники коммунальных и экстренных служб уже убрали почти все упавшие в Севастополе осколки снарядов и суббоеприпасы. Губернатор призвал граждан, нашедших суббоеприпасы, сразу звонить по номеру 112 и ни в коем случае не подходить к опасным предметам.

В ночь на 19 мая в Республике Крым сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Развожаев сообщил, что Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны украинских войск.

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В Германии отреагировали на запрос Минобороны об увеличении помощи Киеву
Депутат Вагенкнехт: увеличение помощи Киеву ведет ФРГ и Украину в пропасть
19 мая 2024, 15:07

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт предупредила, что курс на увеличение военной помощи Украине ведет Киев и Берлин в пропасть. Об этом Вагенкнехт написала в социальной сети X.
По мнению депутата, в настоящее время мирные переговоры по Украине необходимы, как никогда. Вагенкнехт отметила, что немецкое военное ведомство запрашивает очередной пакет помощи для Киева в тот момент, когда практически не осталось украинцев, которые хотят воевать.

Ранее подобную точку зрения высказал отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. По его словам, «последние украинцы» сами не готовы «воевать до последнего украинца».

Напомним, Минобороны ФРГ запросило у правительства еще 3,8 миллиарда евро на помощь Украине.

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Опубликовано видео с подвешенного на беспилотник украинского дрона-камикадзе
19 мая 2024, 14:59

Фото: iStock/NatureNow

В сети появилось видео с перехваченным сигналом от украинского дрона-камикадзе, который был подвешен на беспилотник. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
«Беспилотник не только доставляет камикадзе к цели, увеличивая дальность его применения, но и проводит разведку и корректировку для оператора FPV-дрона», — указано в подписи к видео.



Ранее RT сообщал, что российские бойцы при штурме позиций ВСУ у села Красное под Часовым Яром находились в «состоянии боевого транса», пробираясь через тела противника.

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Рогов рассказал, кто причастен к многочисленным атакам на ЗАЭС
Рогов: к атакам на ЗАЭС причастны ВСУ, а МАГАТЭ пытаются обелить киевский режим
19 мая 2024, 14:57

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя заявление МАГАТЭ по поводу обстрелов ЗАЭС, заявил, что причастные к атакам на станцию очевидны. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Рогова, обстрелы ведутся по указанию киевского режима. Он отметил, что такие заявления со стороны Гросси являются политическими играми и попыткой обелить преступное правительство Зеленского.

Рогов подчеркнул, что фактически Гросси сознался в том, что МАГАТЭ зависимо от западных стран.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что предаст огласке, какая из сторон совершала атаки на Запорожскую АЭС.

Ранее сообщалось, что Гросси планирует в мае посетить Россию, в том числе Калининград.

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«ВО»: ВС РФ уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию Украины
19 мая 2024, 14:36

Фото: iStock/Leonid Ikan

В результате серии ударов, нанесенных российской армией, была полностью уничтожена инфраструктура газокомпрессорной станция «Бильче-Волица» во Львовской области на западе Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Уточняется, что был уничтожен компрессорный цех, обеспечивающий отбор и закачку газа в подземное газохранилище. По информации источника, станция «Бильче-Волица» обеспечивала газом не только Украину, но и некоторые европейские страны.

В настоящее время Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Группировка «Север» продвинулась в глубину обороны противника
«Севера» нанес огневое поражение ВСУ в районе Лукьянцев, Веселого и Радгоспного
19 мая 2024, 14:24

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские военнослужащие из группировки «Север» продолжают продвижение вглубь обороны украинской армии, сообщает Минобороны.
«Нанесены удары по живой силе и технике "иностранного легиона", а также по 24-й и 42-й механизированным бригадам ВСУ и 125-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое и Радгоспное Харьковской области», — уточнили в ведомстве.
Бойцы группировки «Север» отразили пять контратак штурмовых отрядов противника в районах Волчанска, Липцов и Тихого в Харьковской области.

ВСУ понесли потери до 230 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, десять пикапов, 122-миллиметровую САУ «Гвоздика» и 122-миллиметровую боевую машину РСЗО «Град».

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Ходорковский*: западные страны почти проиграли в конфликте на Украине
19 мая 2024, 14:12

Фото: РИА Новости/Василий Прокопенко

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* заявил, что западные страны практически проиграли в конфликте на Украине. Об этом информирует Bild.
Ходорковский* выразил мнение, что к концу этого года Украина лишится Харькова, а к середине следующего — Одессы. По его мнению, даже с учетом западной помощи реальное соотношение расходов на украинский конфликт составляет «два с половиной к одному в пользу российского президента Владимира Путина».

Ранее Ходорковский* пожаловался, что столкнулся с ненавистью от украинцев в социальных сетях из-за отказа воевать за группировки. По словам Ходорковского*, для многих украинцев он является очередным россиянином, который якобы атаковал их государство.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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