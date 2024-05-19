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Сенатор-республиканец Джеймс Вэнс заявил, что США на самом деле безразлично, что произойдет с Украиной. В противном случае Вашингтон не отговорил бы Киев от мирного соглашения с Москвой, заявил он в интервью Rumble-каналу Triggered.
«Кажется, украинцы хотели переговоров, но администрация Байдена их остановила», — отметил Вэнс.Он подчеркнул, что если бы США действительно хотели помочь Украине, они бы не сорвали мирные переговоры между Москвой и Киевом в начале боевых действий. Сенатор также выразил возмущение тем, что деньги американских налогоплательщиков отправляются на Украину и оказываются в карманах коррупционеров.
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Артем Кузьмин