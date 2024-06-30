В США заявили о желании заменить Байдена более молодым кандидатом

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Бывший губернатор Южной Каролины и постоянный представитель в ООН Никки Хейли заявила, что Демократическая партия США намерена выдвинуть на президентских выборах более юного кандидата, чем нынешний президент Джо Байден, сообщает The Wall Street Journal.
По словам Хейли, демократы планируют замену Байдена более молодым кандидатом. Тем не менее данная перемена не поможет бывшему президенту Дональду Трампу победить на выборах, добавила она.
Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречи бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.
Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.
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«Они собираются подойти к этому с умом: они собираются выбрать кого-то помоложе, они собираются выбрать кого-то энергичного, они собираются выбрать кого-то проверенного», – сообщила Хейли.
Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречи бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.
Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.
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Александр Климов