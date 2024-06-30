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В США заявили о желании заменить Байдена более молодым кандидатом

WSJ: Демократическая партия США желает заменить Байдена более молодым кандидатом
30 июня 2024, 01:05
Фото: iStock/Vacclav

Фото: iStock/Vacclav

Бывший губернатор Южной Каролины и постоянный представитель в ООН Никки Хейли заявила, что Демократическая партия США намерена выдвинуть на президентских выборах более юного кандидата, чем нынешний президент Джо Байден, сообщает The Wall Street Journal.
По словам Хейли, демократы планируют замену Байдена более молодым кандидатом. Тем не менее данная перемена не поможет бывшему президенту Дональду Трампу победить на выборах, добавила она.

«Они собираются подойти к этому с умом: они собираются выбрать кого-то помоложе, они собираются выбрать кого-то энергичного, они собираются выбрать кого-то проверенного», – сообщила Хейли.



Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречи бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

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Трамп высказался о неудаче Байдена на дебатах
Трамп: провальное выступление Байдена затмило мой успех на дебатах
30 июня 2024, 00:59

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его успех в дебатах был омрачен провальным выступлением нынешнего лидера США Джо Байдена, сообщает ТАСС.
По мнению политика, мир приблизился к третьей мировой войне из-за риторики нынешней администрации США. По словам Трампа, неудачное выступление Байдена во время дебатов привлекло все внимание аудитории.

«К вечеру пятницы все внимание было сосредоточено на плохой работе Джо, а не на том, насколько хорошо я справился [с дебатами]», – заявил он.

Ранее Байден назвал Трампа угрозой для страны и ее демократии. По его словам, бывший президент также «является угрозой для всех тех принципов», поддерживаемых Соединенными Штатами.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#президент
#сша
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В Израиле началась масштабная антиправительственная акция
Митингующие в Израиле требуют освобождения заложников и отставки правительства
30 июня 2024, 00:54

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Израиле начались крупнейшие антиправительственные демонстрации, передает ТАСС.
Протестующие в Тель-Авиве потребовали освобождения заложников, удерживаемых в Газе, и проведения досрочных выборов правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Кроме того, сотни участников акции пришли к Дому профсоюзов, где на проезжей части начали зажигать костры.

Ранее в Тель-Авиве семьи российских заложников немедленно призвали израильские власти заключить соглашение с палестинской исламистской организацией ХАМАС. По данным израильской стороны, 7 октября 2023 года последователи ХАМАС захватили 240 заложников, некоторые из которых были освобождены, а часть не выжила.

Ранее, в начале июня, министр военного кабинета Израиля Бени Ганц объявил о своей отставке и выходе своей партии из правительства своей страны.

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Байден пообещал выиграть выборы президента США
30 июня 2024, 00:35

kremlin

Президент США Джо Байден пообещал, что победит на президентских выборах, которые состоятся в ноябре, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«Я обещаю, мы победим на этих выборах. Трамп – подлинная угроза», – заявил Байден в ходе предвыборной кампании в штате Нью-Йорк.

Напомним, что дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречи бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

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#сша
#выборы
#джозеф байден
#дональд трамп
#нью-йорк
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Помощники Байдена объяснили его выступление на дебатах поздним временем проведения
30 июня 2024, 00:19

Фото: whitehouse.gov

Провальное выступление президента США Джо Байдена на дебатах вызвано тем, что они проводились вечером в 21:00 по местному времени, заявили Axios помощники американского ​лидера.
По их словам, публичные мероприятия на камеры обычно проводятся с 10:00 до 16:00. Источники издания отметили, что за пределами этого временного диапазона или во время поездок в заграничные страны Байден скорее всего допускает словесные ошибки и устает.

Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречи бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

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#сша
#джозеф байден
#президент
#дональд трамп
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В США заявили о превращении Вены в центр российских шпионов
The Wall Street Journal: Вена превратилась в базу для российских тайных операций
29 июня 2024, 23:56

Фото: iStock/ Teka77

Вена стала новой базой для российских секретных операций после того, как европейские страны изгнали 600 российских дипломатических шпионов после начала конфликта на Украине, сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, в течение последних двух лет количество российских офицеров в Австрии увеличилось с 300 более чем до 500. В то же время, по информации австрийской спецслужбы, до половины из них могут работать шпионами. WSJ также утверждает, что Россия наняла представителей организованной преступности, хакеров и частных детективов для атак и мониторинга критически важных инфраструктурных объектов, а также операции по оказанию влияния и других. Отмечается, что этому способствует австрийское законодательство: согласно закону, шпионаж запрещен только в том случае, если он направлен против самой Австрии.

Ранее CBS News в США заподозрил российские спецслужбы в причастности к случаям «гаванского синдрома» между дипломатами и американскими источниками.

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#мониторинг
#хакер
#частный детектив
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В США заявили об отсутствии замены для Байдена среди демократов
Time: демократическая партия никем не может заменить Джо Байдена на выборах
29 июня 2024, 23:36

Фото: iStock/rarrarorro

Демократическая партия никем не может заменить президента США Джо Байдена на предстоящих выборах в ноябре, сообщил журнал Time.
Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречи бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

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#сша
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#выборы
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В США допустили окончание украинского конфликта после провала Байдена
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США выводят средства наблюдения из Украины
29 июня 2024, 23:29

kremlin

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что Вашингтон может предпринять шаги, которые приведут к прекращению конфликта на Украине после того, как президент США Джо Байден слабо выступил на дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в социальной сети X.
Рикардс предположил, что, «когда с Джо Байденом покончено», вероятность того, что конфликт на Украине закончится, очень высока.

«Есть данные о том, что США выводят средства разведки и наблюдения из зоны конфликта. Это не позволит украинским неонацистам наносить удары по России ракетами и беспилотниками. Это начало конца», – допустил он.

Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречи бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

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#украина
#дональд трамп
#джозеф байден
#президент
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Кеннеди-младший рассказал о катастрофе из-за России
Кеннеди-младший: экономика РФ стала сильнее, чем когда-либо, из-за санкций США
29 июня 2024, 21:40

Фото: istock / Sven Loeffler

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выразил мнение, что американские санкции неэффективны и лишь способствуют росту российской экономики. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале Tom Bilyeu.
Кеннеди отметил, что Россия выработала устойчивость к санкциям, и президент Владимир Путин сейчас более популярен, чем когда США начали свои действия против России. Он считает это неудачей для Америки.

Ранее профессор истории и директор Института ядерных исследований в Вашингтоне Питер Кузник предупредил, что действия НАТО против России могут иметь ужасные последствия.

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#нато
#питер
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Украине выдвинули требования по борьбе с коррупцией
Bloomberg: МВФ выдвинул новые требования по борьбе с коррупцией для Украины
29 июня 2024, 19:34

Фото: iStock/Andrii Atanov

Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины внесения изменений в Таможенный кодекс для усиления антикоррупционных мер и продолжения международной финансовой помощи. Об этом сообщает Bloomberg.
Киев обязан привести таможенные процедуры в соответствие с нормами Евросоюза и обеспечить прозрачность в подборе руководства и сотрудников.

До конца сентября 2024 года Украина должна провести внешний аудит Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), при этом аудиторы будут выбраны международными партнерами, как указано в публикации.

Кроме того, Украине необходимо пересмотреть налоговые льготы, чтобы увеличить бюджетные доходы, а также мобилизовать внутренние доходы и смягчить денежно-кредитную политику.

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