В США заявили об атаке Ирана на суда в Ормузском проливе
Иран предпринял неудачную попытку уничтожить гражданские суда и американские корабли недалеко от Ормузского пролива. С такими обвинениями выступил глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэда Купера, чьи слова цитирует Reuters.
По его информации, иранские силы атаковали торговые суда и корабли ВМС США с применением крылатых ракет. В ответ американские военные перехватили запущенные Тегераном снаряды и дроны, а также уничтожили шесть катеров.
Иранские военные утверждают, что они лишь сделали предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Источник агентства в Тегеране опроверг заявления США о потоплении нескольких катеров, назвав эту информацию не соответствующей действительности.
Читайте также: