В США заявили об атаке Ирана на суда в Ормузском проливе

05 мая 2026, 00:35

Американский адмирал Купер заявил об атаке Ирана на ВМС США

Иран предпринял неудачную попытку уничтожить гражданские суда и американские корабли недалеко от Ормузского пролива. С такими обвинениями выступил глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэда Купера, чьи слова цитирует Reuters.