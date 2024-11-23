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Соединенные Штаты, позволили украинской армии нанести удар ракетой дальнего действия ATACMS вглубь территории России, фактически объявили ей войну. Об этом заявил главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров в интервью РИА Новости.
По его словам, ответственность за грядущую катастрофу лежит на правительстве США.
Ранее президент США Джо Байден впервые одобрил использование дальнобойных ракет ATACMS украинскими войсками для ударов по российской территории. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы вовлекала войска из Северной Кореи в боевые действия в Курской области.
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