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В США заявили об «очень реально» угрозе тареактов

08 сентября 2024, 00:12
Фото: istockphoto/BrianAJackson

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Угроза террористических атак в США и Канаде «очень, очень реальна». Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в интервью FOX News.
По его словам, перед Федеральным бюро расследований (ФБР) стоит очень сложная задача. Одной из причин возросшего риска террористических атак он назвал иммиграционный кризис.

«Возросшая террористическая угроза в Канаде и США очень-очень реальна. Мы не контролируем свою границу, и от этого угроза резко возрастает», – заявил Помпео.



Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что реакция США на ситуацию с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» косвенно узаконивает терроризм.

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#сша
#украина
#россия
#посол
Шольц призвал украинцев к поиску работы
07 сентября 2024, 23:53

Фото: сайт Кремля

Украинские беженцы в Германии должны как можно скорее найти работу. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с гражданами в Тельтове, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам немецкого лидера, благодаря мерам немецкого правительства количество трудоустроенных украинцев увеличилось на 200 000 человек. Он подчеркнул, что ситуация, когда беженцы вынуждены снижать зарплату или брать неполный рабочий день, чтобы найти работу, является нормальной.

«Это допустимо в других странах, это должно иметь силу и для Германии. Поэтому я хочу, чтобы работали», – сказал Шольц.

Ранее Олаф Шольц заявил, что уверен в своей победе на выборах 2025 года.

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#олаф шольц
#украина
#германия
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Российский военкор рассказал о возбуждении против него дела
Военкор Сладков сообщил о возбуждении против него дела за дискредитацию ВС РФ
07 сентября 2024, 23:10

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что в отношении него было возбуждено уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале.
«Мне доставалось очень часто. Называли и алкоголиком, несущим бред, и реакционным гражданином. Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил», – говорится в публикации.

По словам Сладкова, без сотрудничества с представителем ВГТРК Олегом Добродеевым и администрацией президента ему «было бы тяжело».

Ранее в Татарстане сотрудники ФСБ России задержали жителя Набережных Челнов за дискредитацию российских военных. По данным ведомства, мужчина создал публикацию и использовал аккаунт в мессенджере. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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#военкор
#уголовное дело
#минобороны рф
#татарстан
#фсб
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Российские летчики уничтожили пункты базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили два пункта базирования боевиков в провинции Хомс
07 сентября 2024, 22:33

Фото: istockphoto/ Artyom_Anikeev

ВКС России в Сирии уничтожили два пункта базирования боевиков в провинции Хомс. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан первого ранга Олег Игнасюк.
«В горно-пустынных районах провинции Хомс ударами ВКС России поражены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф», – цитирует капитана РИА Новости.

По данным Центра за прошедшие сутки в Сирии зафиксировали сеь случаев нарушения мирных протоколов, которые приняли 9 сентября 2019 года. Нарушения связаны с полетами БПЛА, которые не согласовали с российской стороной.

В июне военные фиксировали опасное сближение беспилотника «коалиции» MQ-9 Reaper с российским самолетом Су-34.

В конце августа глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о встрече России, Сирии, Турции и Ирана, которая состоится в обозримом будущем.

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#нарушения
#сирия
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В России высказались об использовании ВСУ дронов с Калашниковыми
Депутат ГД Заварзин: боевики ВСУ не изменят позицию при помощи БПЛА с автоматами
07 сентября 2024, 21:31

Фото: istockphoto/blyamur

Боевики ВСУ не изменят позицию с помощью беспилотников с автоматами Калашникова. Такое мнение высказал в беседе с изданием «Лента.ру» депутат Госдумы Виктор Заварзин.
«Я уверен, что мы изучим этот вопрос. Будет противовес. Это однозначно. Хоть что они будут делать. Ничего они не изменят этими дронами и позицию в целом не поменяют. Мы это все изучаем. Мы идем на шаг впереди. Поэтому я уверен, что и здесь разберемся», — сказал член комитета ГД по обороне.
Как сообщалось ранее, неонацисты ВСУ впервые использовали беспилотник, оснащенный автоматом Калашникова, в зоне боевых действий. По мнению некоторых аналитиков, такое использование чревато разбросом, поскольку дрон при отдаче может отклоняться.

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#бпла
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«Большой бордель»: В США сделали резкое заявление об отношениях с РФ
Экс-агент ЦРУ Джонсон: США похожи на собственницу борделя в отношениях с РФ
07 сентября 2024, 21:15

Фото: istockphoto/vchal

США смахивают на владелицу борделя, которая читает мораль всем остальным, когда упрекают российскую сторону во мнимом вмешательстве во внутренние дела других государств. Такое мнение выразил в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«США похожи на женщину, владеющую крупнейшим в Европе борделем и читающую другим лекции о том, что нельзя заниматься сексом на заднем сиденье своих автомобилей», — сказал бывший американский силовик, комментируя обвинения Вашингтона в адрес Москвы, что она якобы пробует влиять на ход президентской гонки в США.
Джонсон уточнил, что американская сторона влезала в дела Мексики, Венесуэлы, России, Афганистана, Сирии, Грузии и Ирака. Он резюмировал, что это еще не весь список, но на оглашение всего уйдет слишком много времени.

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#мир
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#отношения
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Десятки тысяч французов громят улицы Парижа, требуя отставки Макрона
В Париже 26 тысяч протестующих вышли с требованием отставки Макрона
07 сентября 2024, 20:46

Фото: сайт Кремля

В Париже 26 тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом 7 сентября сообщил местный телеканал BFMTV.
По информации самих организаторов, в парижских протестах за отставку Макрона приняли участие около 160 000 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в Париже. Официально парижская жандармерия сообщает о пяти задержанных участниках протеста.

В поддержку митинга выступили зеленые, социалисты, молодежные организации и члены партии «Непокорившаяся Франция». Сообщается, что протестующие громят улицы, поджигают мусорные баки, бьют остановки и скандируют «Макрон, убирайся!». Колонна прошла от Бастилии к площади Нации.

Ранее парламент, в количестве 81 депутата, подписал резолюцию об отстранении президента Франции Эммануэля Макрона от власти. Открытые политические разногласия и беспорядки во Франции начались после того, как Макрон отказался назначить премьер-министром Люси Касте, которая победила на досрочных парламентских выборах от блока левых.

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#франция
#остановки
#парламент
#макрон
#париж
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В Подмосковье завершился второй день выборов
07 сентября 2024, 20:16

Фото: istock / nemchinowa

7 сентября в 20:00 закрылись все избирательные участки Подмосковья, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома. Чтобы обеспечить сохранность избирательных бюллетеней, они из стационарных ящиков для голосования перемещаются в сейф-пакеты и убираются в сейф.
Избирательные пункты вновь откроются 8 сентября в 20:00.

Выборы и довыборы в советы депутатов проходят в 28 городских округах Подмосковья. Необходимую информацию можно узнать с помощью цифрового сервиса ЦИК РФ. Там собраны сведения об участках, кандидатах и включении в список избирателей.

По сведениям Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

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#подмосковье
#выборы
#голосование
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Афганистан и Пакистан снова начали воевать за спорную границу
На спорной границе Афганистана и Пакистана возобновились бои
07 сентября 2024, 20:15

Фото: istockphoto/ zabelin

Вооруженные бои вновь начались на спорной границе между Афганистаном и Пакистаном. Столкновения идут между радикалами запрещенного в РФ движения Талибан и пограничными войсками Пакистана. Об этом 7 сентября сообщает телеканал TOLOnews.
По данным СМИ, бои между талибами и пакистанской армией идут с 14:30 по московскому времени в районе провинции Хост. Противники используют тяжелую военную технику.
«Произошло очередное столкновения между афганскими и пакистанскими силами вдоль непризнанной Кабулом границы Дюранда в районе округа Зази-Майдан провинции Хост. Бои все еще продолжаются», – передает канал.

Ранее запрещенное движение «Талибан» предложило России обменяться делегациями для изучения возможного сотрудничества двух стран, заявил глава политбюро талибов в Катаре Сухей Шахин.

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#афганистан
#война
#военные
#столкновение
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Главы разведок ЦРУ и МИ-6 сообщили о новой угрозе от России и Китая
ЦРУ и МИ-6 объявили о беспрецедентной угрозе Западу со стороны России и Китая
07 сентября 2024, 19:45

Фото: istockphoto/Vadym Ivanchenko

Главы западных разведок ЦРУ и МИ-6 обвинили об угрозе для Запада со стороны России и Китая. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на Уильяма Бернса и Ричарда Мура.
Глава британской разведки MI-6 Ричард Мур и директор ЦРУ США Уильям Бернс впервые выпустили совместную статью, где предупредили о «беспрецедентном спектре угроз», которые создают Россия и Китай. В той же статье разведчики указали на новую угрозу со стороны запрещенной в РФ террористической организации «Исламское Государство».

Представители разведок также рассказали, как США и Великобритания совместно противостоят действиям России на Украине.

В статье говорится о новых методах ведения боя, которые якобы использует Россия. При этом обе разведки призывают военных внедрять новые технологии и адаптироваться. Разведчики также указали, что используют искусственный интеллект для секретности своих операций.

Что касается Китая, то его подъем разведка назвала «главным геополитическим вызовом XXI века». Из-за чего спецслужбы тоже вынуждены активизировать работу.

О намерении запада развалить Россию неоднократно заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он указывал, что Москва всегда открыта для диалога с западными странами и не нацелена на конфликт.

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