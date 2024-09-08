В США заявили об «очень реально» угрозе тареактов

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Угроза террористических атак в США и Канаде «очень, очень реальна». Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в интервью FOX News.
По его словам, перед Федеральным бюро расследований (ФБР) стоит очень сложная задача. Одной из причин возросшего риска террористических атак он назвал иммиграционный кризис.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что реакция США на ситуацию с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» косвенно узаконивает терроризм.
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«Возросшая террористическая угроза в Канаде и США очень-очень реальна. Мы не контролируем свою границу, и от этого угроза резко возрастает», – заявил Помпео.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что реакция США на ситуацию с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» косвенно узаконивает терроризм.
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Александр Климов