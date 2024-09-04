Курского проектировщика задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»*

Фото: istockphoto/BrianAJackson
Жителя Курска, который самостоятельно спроектировал зенитный прожектор для обнаружения БПЛА, задержали за его передачу полку «Азов»*. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости. Устройство он отправил в Киев через Литву, чтобы украинцы могли сбивать российские беспилотники, указано в материале.
По данным издания, 45-летний Виталий Ревин, уроженец Черниговской области, консультировал «азовцев» в сборке прожектора, а когда они оценили устройство, то стали просить прислать еще.
По словам Ревина, прожектор, которым можно подсвечивать небо в поиске БПЛА, он собрал сам, закупив нужные комплектующие в Китае.
В Белоруссии впервые в истории задержали агента японских спецслужб
В Крыму осудят женщину за теракт с попыткой поджога машины с символом Z
Ученого из Новосибирска приговорили к 15 годам за госизмену
*Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
По словам Ревина, прожектор, которым можно подсвечивать небо в поиске БПЛА, он собрал сам, закупив нужные комплектующие в Китае.
«Да, я знал, что полк «Азов»* является в РФ террористической организацией, и что в случае моего разоблачения меня будет ждать законное наказание в виде уголовного преследования согласно закону РФ», — заявил мужчина.Читайте также:
В Белоруссии впервые в истории задержали агента японских спецслужб
В Крыму осудят женщину за теракт с попыткой поджога машины с символом Z
Ученого из Новосибирска приговорили к 15 годам за госизмену
*Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
Данил Пономарев