В Крыму осудят женщину за теракт с попыткой поджога машины с символом Z

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В Крыму будут судить жительницу Брянской области за теракт с попыткой поджога машины, на которую был нанесен символ Z. Об этом сообщила прокуратура полуострова в беседе с Лента.ру. Женщине вменяют государственную измену, покушение на теракт и обучение в целях терроризма, указано в материале.
По данным издания, в ноябре прошлого года женщина приехала в Крым, получив соответствующее задание от СБУ и пройдя видеоинструктаж по изготовлению взрывных устройств. Следователи полагают, что она смастерила две самодельные ручные гранаты, которыми хотела сжечь автомобиль с символом Z, однако была задержана сотрудниками ФСБ.
Дело жительницы Брянской области будет рассматривать Южный окружной военный суд.
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