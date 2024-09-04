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В Белоруссии впервые в истории задержали агента японских спецслужб. Об этом сообщает белорусское издание АТN. Шпион собирал информацию о происходящем в стране, о реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь», о белорусско-украинской границе и военной инфраструктуре, указано в сообщении.
«Пойман агент, подданный страны восходящего солнца, имевший самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь» и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры», — сообщает издание.Ранее президент республики Александр Лукашенко сообщил, что наличие российского ядерного щита сдерживает Соединённые Штаты от принятия жестких шагов в отношении России и Белоруссии.
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