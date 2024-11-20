В Южной Корее заявили об участии военных КНДР в боях в Курской области

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Военные КНДР уже приняли участие в нескольких боях в рядах ВС РФ против ВСУ на территории Курской области. Об этом заявил депутат парламента Южной Кореи Пак Сун Вон, который также входит в Комитет по разведке. Об этом со ссылкой на заявление парламентария сообщает агентство Reuters.
По словам южнокорейского депутата, из 10 900 военных КНДР, которые якобы были отправлены в Россию, некоторые уже участвовали в нескольких боях на стороне российских Вооруженных Сил против украинской армии в Курской области.
Пак Сун Вон уточнил, что опирается на информацию Национальной разведывательной службы Южной Кореи.
19 ноября заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что слухи об участии военных КНДР в боевых действиях в Курской области на данный момент не могут быть подтверждены. Однако, по ее словам, в Минобороны США знают, что северокорейские военные принимают участие в боях под Курском.
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Пак Сун Вон уточнил, что опирается на информацию Национальной разведывательной службы Южной Кореи.
19 ноября заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что слухи об участии военных КНДР в боевых действиях в Курской области на данный момент не могут быть подтверждены. Однако, по ее словам, в Минобороны США знают, что северокорейские военные принимают участие в боях под Курском.
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Элина Позднякова