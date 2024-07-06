Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канале Dialogue, что «Азов»* пригрозила убить президента Украины Владимира Зеленского, если он согласится на мирные переговоры с Россией.
«Начштаба "Азова", он сказал Зеленскому: "Даже не думай о мирном договоре. Это будет твой конец"», – заявил эксперт.
Риттер добавил, что бригада в очередной раз сделала то, что делала всегда – пригрозила украинскому лидеру, если он «выберет что-то другое, кроме Вальхаллы». Экс-разведчик подчеркнул, что «нацисты контролируют Украину до самого конца», и сказал, что служат удобным инструментов для США, желающим контролировать Киев и подталкивать его к продолжению конфликта с Россией.
Он уточнил, что, хотя ранее Вашингтон, по крайней мере, делал вид, что считает такие формирования «худшими из худших», теперь это не проблема, потому что Соединенные Штаты стремятся свести счеты с Москвой.
Ранее американская журналистка Ким Иверсен заявила, что бригада «Азов»* фактически осуществила военный переворот на Украине и запугала президента страны Владимира Зеленского.
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* организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Климов