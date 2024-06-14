Бегут под звуки очередей и взрывов: «Азов»* снял на видео дорогу к окопам

Фото: istockphoto / IherPhoto
Боевики «Азов»* показали видео, как выглядит дорога к окопам во время ротации. Кадры опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».
На них видно, что солдаты ВСУ бегут под звуки очередей и взрывов.
«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.
Ранее сообщалось, что американская администрация сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов»*. Ей запрещалось использовать американское оружие порядка десяти лет из-за «расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов» некоторых их основателей бригады, а также обвинениями в гуманитарных нарушениях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*запрещенная в России террористическая организация
«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.
Ранее сообщалось, что американская администрация сняла запрет на поставки вооружений украинской бригаде «Азов»*. Ей запрещалось использовать американское оружие порядка десяти лет из-за «расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов» некоторых их основателей бригады, а также обвинениями в гуманитарных нарушениях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
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*запрещенная в России террористическая организация
Дарья Осипова