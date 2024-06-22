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В США заявили об угрозе миру после отказа Запада от предложения Путина по Украине

Экономист Сакс: отказ Запада от условий Путина подвергает мир опасности
22 июня 2024, 23:23
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что отказ Запада от рассмотрения предложенных президентом России Владимиром Путиным условий по разрешению украинского конфликта подвергает опасности весь мир.
По его словам, Россия никогда не позволит Украине стать частью НАТО. Он предупредил, что любая новая провокация может перерасти в ядерную войну.

«Люди, которые правят балом в Вашингтоне, Лондоне или Брюсселе, оказались не самыми умными лидерами, поэтому я не хочу, чтобы они ставили на кон выживание всего мира», – сказал Сакс.



Также он призвал Запад к проведению переговоров с Россией.

Сакс также возмутился дипломатической позицией Запада, который даже не пытался обсудить предложенные им условия с российским лидером.

14 июня Владимир Путин потребовал соблюдения условий прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Украинская сторона также должна уведомить об отказе от вступления в НАТО.

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«Они лжецы»: на Западе сделали громкое заявление о «мирных» целях НАТО
Журналист Боуз: политики Запада лицемерят о мире через милитаризацию Европы
22 июня 2024, 22:58

Фото: istockphoto/rarrarorro

Заявления лидеров Запада про «мир» через милитаризацию Европы являются лицемерными. Об этом в социальных сетях написал ирландский журналист Чей Боуз.
«Политики теперь обещают «мир» через усиление милитаризации в Европе. А ведь это те самые политики, которые раньше говорили нам, что милитаризация Европы по указу НАТО должна защитить нас от войны. Они лжецы. Войны хотят не Россия и Китай, а именно они», – написал Боуз.

Россия, по заявлению властей, готова к переговорам с альянсом, однако они должны быть равноправными. Кроме того, РФ не пытается никому угрожать, но действия, которые потенциально опасны для интересов Москвы, без внимания оставлены не будут.

Ранее публицист Боуз заявлял, что западным странам пора признать наличие нацистов на Украине. Подробности в материале «Радио 1».

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#мир
#европа
#нато
#сша
#новости
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Экс-президент Франции Олланд заявил, что «Макронизм» в стране закончился
AFP: Экс-президент Франции Олланд заявил, что «Макронизм» в стране закончился
22 июня 2024, 21:34

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Эпоха «Макронизма» во Франции закончилась. Об этом в беседе с агентством Agence France-Presse заявил экс-президент страны Франсуа Олланд, занимавший пост главы государства в период с 2012 по 2017 год.
«…макронизму пришёл конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено», – сказал политик.

Он отметил, что данную ситуацию лучше всего охарактеризовал экс-премьер Эдуар Филипп, возглавляющий партию «Горизонты», входящую в так называемую президентскую коалицию. Как сообщалось ранее, действующий французский президент Эммануэль Макрон «убил президентское большинство».

Филипп считает, что Макрон после новых выборов получит в парламенте еще меньше мест. К слову, в 2022 году он не смог достичь абсолютного большинства на парламентских выборах.

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#мир
#франция
#эммануэль макрон
#новости
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Захарова: Киев угрожает европейской ядерной безопасности
22 июня 2024, 21:13

Фото: сайт МИД РФ

Киевский режим ставит под угрозу европейскую ядерную безопасность. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Заявление размещено на сайте внешнеполитического ведомства страны.
По словам дипломата, киевский режим не единожды показывает, что полностью пренебрегает безопасностью мирных ядерных объектов. Захарова отмечает, что украинские неонацисты продолжают угрожать выполнению сотрудниками Запорожской АЭС (ЗАЭС) своей работы. Боевики регулярно атакуют не только ЗАЭС, но и другие объекты российской энергетики.

Таким образом противник продолжает демонстрировать «целенаправленную тенденцию на то, чтобы нанести неприемлемый ущерб экономике Российской Федерации и создать риски техногенных аварий, которые способны поставить под удар ядерную безопасность всего европейского континента».

Официальный представитель МИД РФ резюмировала, что страна сделает все для лишения Киева возможности бить такими способами.

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#россия
#украина
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#новости
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На Западе объяснили коварный план США против РФ
FT: Европа со Штатами годами хотели отдалить Вучича от Путина
22 июня 2024, 20:32

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Соединенные Штаты с Европой долго работали над тем, чтобы отдалить лидера Сербии Александра Вучича от президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет британское издание Financial Times, ссылаясь на источник.
По сообщению информатора FT, ключевая роль в этом вопросе была отведена американскому послу Кристоферу Хиллу, прибывшему в Белград через месяц после того, как началась российская спецоперация на Украине.

«Все ожидали, что Хилл поссорится с Вучичем, но его единственной задачей было отдалить Белград от Москвы. Ему это удалось», – сказано в материале.

Аналитики, опрошенные журналистами FT, считают, что у Запада в приоритете поиск помощи для Киева, нежели подталкивание Вучича к демократической реформации.

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#мир
#россия
#сербия
#европа
#сша
#владимир путин
#новости
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Путин подписал запрет на взыскание долгов с госпредприятий новых регионов
22 июня 2024, 19:30

Фото: istockphoto/spaxiax

Закон о моратории на взыскание долгов с госпредприятий новых регионов страны в рамках обязательств, которые у них возникли до вступления в состав России, подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на портале опубликования правовых актов.
Мораторий действует на долги, возникшие до конца сентября 2022 года. Исполнительные производства прекратят из-за невозможности взыскать долг по исполнительному документу. Срок исполнительного документа возобновят в 2026 году. Закон действует со дня публикации.

Ранее президент сообщал о направлении Россией дополнительных средств для развития промышленной ипотеки. Он отмечал, что в РФ растет свое производство и страна обеспечивает себя самостоятельно.

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#россия
#владимир путин
#закон
#новости
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Intercept: США поддерживали «Азов*» еще в 2023 году
22 июня 2024, 19:08

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Соединенные Штаты поддерживали запрещенный в России украинский нацбатальон «Азов»* еще в прошлом году, когда формально действовал запрет на предоставление помощи со стороны Вашингтона. Об этом сообщает Intercept.
«Фотография, опубликованная самим подразделением, указывает, что США предоставляли помощь еще в декабре прошлого года», – сказано в материале.

Речь идет о постах в социальных сетях, на одном из которых командующий «Азовом» показывает сертификат от декабря прошлого года. Документ свидетельствует о прохождении подготовки под руководством американского спецназа на европейской территории.

Ранее сообщалось, что натовские инструкторы подготавливали собак-подрывников для работы в зоне боевых действий на Украине.

*Запрещенная в России террористическая организация

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#мир
#сша
#украина
#новости
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ABC News: Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» покинет Красное море
22 июня 2024, 18:21

Фото: istockphoto/DigtialStorm

Американский атомный авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower) получил приказ покинуть Красное море. Именно этот корабль возглавлял флот западной коалиции в противостоянии с хуситами.
Об этом сообщают обозреваnели ABC News со ссылкой на источники. Собеседники агентства отметили, что «Дуайт Эйзенхауэр» эксплуатировался более восьми месяцев. Учитывая это, министр обороны США Ллойд Остин отказался продлевать срок его миссии в третий раз. Авианосец пока не отправится в США, а перебазируется в Средиземное море. Предполагается, что на замену ему может прийти авианосец ВМФ США «Гарри Трумэн» (Harry S. Truman).

В начале июня представитель военного командования правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщал о нападении хуситов на авианосец и некоторые другие корабли в Красном море. В общей сложности было проведено шесть операций. В атаках участвовали военно-морские силы, ракетные части и беспилотники.

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#сша
#море
#вмф
#министр
#хуситы
#йемен
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Медведев завёл телеграм-канал на английском и сравнил его с бомбой ФАБ-3000
22 июня 2024, 18:20

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев начал вести Telegram-канал и на английском языке. В шутку он сравнил его с мощной российской авиабомбой ФАБ-3000.
Об этом политик написал в своём основном канале, который он продолжает вести на русском языке, снабдив ссылкой на новый аккаунт, а также в социальной сети X (бывший Twitter).

«Специально для англосаксов решил сделать отдельный ресурс. Пусть наслаждаются!», — написал Медведев.

Первым постом в новом канале заместителя председателя Совбеза стало стилизованное изображение президента США Джозефа Байдена, на котором его лицо частично изображено в виде черепа, а на шее висит галстук из костей. Следом в англоязычном телеграм-канале Медведев опубликовал пост о неприемлемости для России переговоров по новому договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. На 22 июня новый телеграм-канал Медведева насчитывает более 7,2 тысячи подписчиков.

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#сша
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#twitter
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Путин подписал закон о налоговых льготах для СЭЗ в приграничных регионах
22 июня 2024, 17:08

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах и преференциях для свободной экономической зоны (СЭЗ) на территориях, прилегающих к Донбассу и Новороссии.
Документ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации. Новый закон вносит поправки в Налоговый кодекс РФ и является сопутствующим закону, распространяющему режим свободной экономической зоны на территории, прилегающие к Донбассу и Новороссии.

Речь идёт о территориях, которые граничат с Луганской и Донецкой народными республиками, с Херсонской и Запорожской областями, а также с Украиной. Это Ростовская, Белгородская, Курская, Брянская и Воронежская области, а также Республика Крым.

В числе льгот, которые будут предоставлены компаниям, осуществляющим деятельность на данных территориях, будет нулевая ставка по налогу на прибыль сроком на десять лет в отношении прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта в СЭЗ, освобождение на 10 лет от уплаты налога на имущество организаций. Также вводится упрощённая процедура градостроительной деятельности и землепользования. Кроме того, в СЭЗ будет действовать режим свободной таможенной зоны.

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