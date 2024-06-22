В США заявили об угрозе миру после отказа Запада от предложения Путина по Украине

Фото: iStock/rarrarorro
Американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что отказ Запада от рассмотрения предложенных президентом России Владимиром Путиным условий по разрешению украинского конфликта подвергает опасности весь мир.
По его словам, Россия никогда не позволит Украине стать частью НАТО. Он предупредил, что любая новая провокация может перерасти в ядерную войну.
Также он призвал Запад к проведению переговоров с Россией.
Сакс также возмутился дипломатической позицией Запада, который даже не пытался обсудить предложенные им условия с российским лидером.
14 июня Владимир Путин потребовал соблюдения условий прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Украинская сторона также должна уведомить об отказе от вступления в НАТО.
Читайте также:
На Западе объяснили коварный план США против РФ
В США заявили об ужесточении Путиным позиции по переговорам с Украиной
Украина планирует провести второй мирный саммит до конца 2024 года
«Люди, которые правят балом в Вашингтоне, Лондоне или Брюсселе, оказались не самыми умными лидерами, поэтому я не хочу, чтобы они ставили на кон выживание всего мира», – сказал Сакс.
Также он призвал Запад к проведению переговоров с Россией.
Сакс также возмутился дипломатической позицией Запада, который даже не пытался обсудить предложенные им условия с российским лидером.
14 июня Владимир Путин потребовал соблюдения условий прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Украинская сторона также должна уведомить об отказе от вступления в НАТО.
Читайте также:
На Западе объяснили коварный план США против РФ
В США заявили об ужесточении Путиным позиции по переговорам с Украиной
Украина планирует провести второй мирный саммит до конца 2024 года
Александр Климов