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Президент России Владимир Путин ужесточил свои позиции на переговорах с Украиной, заявил корреспондент американского издания Responsible Statecraft (RS) Блейз Мэлли, комментируя московскую мирную инициативу.
Он отметил, что в начале спецоперации российский лидер предлагал более умеренные условия прекращения огня. По мнению журналиста, новое предложение Путина является ответом на встречу по Украине в Швейцарии.
14 июня Владимир Путин потребовал соблюдения условий прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР. Украинская сторона также должна уведомить чиновника об отказе от вступления в НАТО.
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Александр Климов