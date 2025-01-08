MWM: удар «Орешником» показал уязвимость Британии к баллистическим ракетам

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Удар «Орешником» подчеркнул уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что удар новейшей российской ракетой в ноябре прошлого года стал первым в истории применением такого рода вооружения. Также удар по цели в Днепропетровской области Украины показал уязвимость Британии к ударам баллистических ракет.
По словам обозревателей, действующие британские системы ПВО не смогут выстоять против более дальних и более сложных атак.
Также напомним, что союзники Великобритании в НАТО выражали свою озабоченность состоянием систем ПВО, стоящих на обороне страны.
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По словам обозревателей, действующие британские системы ПВО не смогут выстоять против более дальних и более сложных атак.
Также напомним, что союзники Великобритании в НАТО выражали свою озабоченность состоянием систем ПВО, стоящих на обороне страны.
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Анастасия Чинкова