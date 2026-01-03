В США жестко высказались о военной операции против Венесуэлы
CNN: удары США по Венесуэле стали самым жестким военным вмешательством при Трампе
Удары США по Венесуэле стали самым жестким военным вмешательством за время президентства Дональда Трампа. Такое заявление сделал обозреватель телеканала CNN по вопросам безопасности Ник Пейтон Уолш.
По его мнению, это «по-настоящему шокирующее» событие, которое можно сравнить лишь с операцией по ликвидации Усамы бен Ладена и захватом Саддама Хусейна.
«Это, безусловно, самое жесткое внешнее военное вмешательство в период президентства Дональда Трампа», — сказал журналист.Он добавил, что военная операция США против Венесуэлы показывает, насколько сильно хочет американский лидер избавиться от президента страны Николаса Мадуро.