В США жестко высказались о военной операции против Венесуэлы

03 января 2026, 14:23

CNN: удары США по Венесуэле стали самым жестким военным вмешательством при Трампе

Фото: iStock/masterSergeant

Удары США по Венесуэле стали самым жестким военным вмешательством за время президентства Дональда Трампа. Такое заявление сделал обозреватель телеканала CNN по вопросам безопасности Ник Пейтон Уолш.





По его мнению, это «по-настоящему шокирующее» событие, которое можно сравнить лишь с операцией по ликвидации Усамы бен Ладена и захватом Саддама Хусейна.

«Это, безусловно, самое жесткое внешнее военное вмешательство в период президентства Дональда Трампа», — сказал журналист.