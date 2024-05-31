Пять лесных пожаров ликвидировали в Московской области за сутки

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
В подмосковных лесничествах из-за сухой и жаркой погоды произошло пять возгораний. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
30 мая на территории гослесфонда Московской области произошли пять пожаров в городских округах Богородский, Луховицы, Ступино и Лосино-Петровский.
Сегодня синоптики обещают малооблачную погоду, возможны кратковременные дожди с грозами.
В случае обнаружение возгорания следует незамедлительно сообщить о нем в специальные службы.
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«При тушении возгораний были задействованы 29 единиц техники и 61 человек личного состава лесопожарных формирований. Все пожары были потушены в день выявления. Завтра в регионе ожидается IVкласс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Луховицком, Московском учебно-опытном и Подольском лесничествах — III класс пожарной опасности. 2 июня в Егорьевском, Наро-Фоминском, Ступинском, Шатурском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» — IVкласс пожарной опасности», — подчеркнули в пресс-службе.
Сегодня синоптики обещают малооблачную погоду, возможны кратковременные дожди с грозами.
В случае обнаружение возгорания следует незамедлительно сообщить о нем в специальные службы.
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Мира Полтева