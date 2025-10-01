В Судане ликвидированы украинские наемники, воевавшие за мятежников

01 октября 2025, 16:17

Фото: iStock/Olena_Z

В Судане ликвидированы украинские наемники, которые воевали за мятежников в Дарфуре. Об этом сообщает РИА Новости.





Как отмечает шестая пехотная дивизия армии Судана, среди убитых были и специалисты по БПЛА. Помимо украинцев, за мятежников воевали наемники из Колумбии.





«Нашим войскам на площади Аль-Карама в Эль-Фашер удалось нанести тяжёлые потери противнику, устроив хорошо спланированную засаду, в результате которой погибло много иностранцев, включая колумбийцев и украинцев», — говорится в сообщении.