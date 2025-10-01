В Судане ликвидированы украинские наемники, воевавшие за мятежников
В Судане ликвидированы украинские наемники, которые воевали за мятежников в Дарфуре. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает шестая пехотная дивизия армии Судана, среди убитых были и специалисты по БПЛА. Помимо украинцев, за мятежников воевали наемники из Колумбии.
«Нашим войскам на площади Аль-Карама в Эль-Фашер удалось нанести тяжёлые потери противнику, устроив хорошо спланированную засаду, в результате которой погибло много иностранцев, включая колумбийцев и украинцев», — говорится в сообщении.
Как отметили в суданской армии, наемники проникли в некоторые районы города и нацеливались на высокие здания, где находились вооруженные силы. Некоторые из них являлись инженерами и специалистами по БПЛА. К тому же среди них были снайперы. В армии отметили, что мятежники усиливали артиллерийский обстрел, чтобы удалось эвакуировать тела наемников.