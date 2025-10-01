«Дальше разговоров не зайдёт»: В РФ оценили возможную передачу Tomahawk Украине
Обозреватель Вайнер: Поставки Tomahawk Украине останутся на уровне разговоров
Политический обозреватель Грег Вайнер выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп действительно передаст Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.
Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил Fox News, что Трамп не возражает против передачи ракет Tomahawk Украине.
По словам Вайнера, Трампу сначала необходимо увеличить количество ракет для возможного противостояния с Китаем.
«Если у него увеличится количество новейших Tomahawk, то, может быть, он какие-то устаревшие модели ракет и даст поддержать. Предоставит возможность Зеленскому посмотреть на них. Так сказать, позволит пыль с них стереть», — отметил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Он пояснил, что отношения между Россией и США сразу завершатся, если Вашингтон отправит Киеву Tomahawk, а тот их применит против России. Тем не менее Трамп не настроен разрывать связи с Москвой. Поэтому Вайнер не исключил, что дело дальше разговоров не зайдёт.
На фоне этих разговоров в октябре планируется очередной раунд российско-американских переговоров, которые будут посвящены визовым вопросам, нормализации работы посольств и судьбе дипломатической собственности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводят argumenti.ru.
«Мы не видим какого-либо отхода Соединённых Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федерацией», — уточнил Лавров.
При этом издание считает, что разговоры о передаче Tomahawk Украине являются лишь инструментом давления на Москву, а не реальным шагом к эскалации.