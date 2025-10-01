01 октября 2025, 14:29

Обозреватель Вайнер: Поставки Tomahawk Украине останутся на уровне разговоров

Фото: iStock/e-crow

Политический обозреватель Грег Вайнер выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп действительно передаст Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.





Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил Fox News, что Трамп не возражает против передачи ракет Tomahawk Украине.



По словам Вайнера, Трампу сначала необходимо увеличить количество ракет для возможного противостояния с Китаем.





«Если у него увеличится количество новейших Tomahawk, то, может быть, он какие-то устаревшие модели ракет и даст поддержать. Предоставит возможность Зеленскому посмотреть на них. Так сказать, позволит пыль с них стереть», — отметил эксперт в разговоре с Общественной Службой Новостей.

«Мы не видим какого-либо отхода Соединённых Штатов от курса на проведение открытого, честного диалога с Российской Федерацией», — уточнил Лавров.