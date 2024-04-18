Колумбия выразила интерес в скорейшем вступлении в БРИКС

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Колумбия заинтересована во вступлении в БРИКС в скором времени в качестве полноправного члена. Продвижению кандидатуры страны планирует содействовать правительство Бразилии. Об этом сообщил МИД Бразилии по результатам встречи лидеров двух государств.
«Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии», — сообщает бразильское дипведомство.Ранее сообщалось, что расширение БРИКС увеличило долю организации в мировой экономике до 37%. Напомним, с 1 января 2024 года полноправными членами БРИКС стали ОАЭ, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Эфиопия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
БРИК официально основали в 2006 году на ПМЭФ, изначально в него входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2010 году в него также вошла ЮАР, после чего клуб переименовали в БРИКС.
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Алина Юрчак