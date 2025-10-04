Кобахидзе назвал нападения на полицейских в Грузии преступлением
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил, что участники штурма президентского дворца в Тбилиси совершили уголовное преступление и их привлекут к ответственности. Об этом пишет ТАСС.
Политик обвинил в случившемся оппозицию, назвав её «иностранной агентурой», и пообещал, что эту политсилу полностью нейтрализуют и лишат возможности участвовать в грузинской политике. По его словам, в ходе беспорядков пострадали несколько полицейских, один из них находится в довольно тяжёлом состоянии. Премьер подчеркнул, что государство будет жестко реагировать на нападки на сотрудников правопорядка.
«То, что мы видели на улице Атонели [где находится президентский дворец] - это уголовное преступление. Каждый человек, который участвовал в этом насильственном акте, будет привлечен к ответственности», — добавил Кобахидзе.
В Тбилиси продолжается митинг, участники которого изначально вышли протестовать против результатов муниципальных выборов. Организаторы призвали людей переместиться к президентскому дворцу, где позднее вспыхнули столкновения.
На этих выборах граждане избирали мэров и депутатов городских собраний. Власти заранее предупреждали, что правонарушения в день голосования будут преследоваться по закону.
В ходе событий задержали бывшего лидера партии, основанной экс‑президентом Михаилом Саакашвили, Левана Хабеишвили и депутата столичного собрания Звиада Куправу по подозрению в призывах к свержению власти.