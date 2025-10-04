Кобахидзе назвал нападения на полицейских в Грузии преступлением

04 октября 2025, 21:38

Премьер Кобахидзе: демонстранты совершили уголовное преступление в Грузии

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил, что участники штурма президентского дворца в Тбилиси совершили уголовное преступление и их привлекут к ответственности. Об этом пишет ТАСС.





Политик обвинил в случившемся оппозицию, назвав её «иностранной агентурой», и пообещал, что эту политсилу полностью нейтрализуют и лишат возможности участвовать в грузинской политике. По его словам, в ходе беспорядков пострадали несколько полицейских, один из них находится в довольно тяжёлом состоянии. Премьер подчеркнул, что государство будет жестко реагировать на нападки на сотрудников правопорядка.





«То, что мы видели на улице Атонели [где находится президентский дворец] - это уголовное преступление. Каждый человек, который участвовал в этом насильственном акте, будет привлечен к ответственности», — добавил Кобахидзе.