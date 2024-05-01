В Тбилиси большая часть протестующих отошла от здания парламента

Фото: РИА Новости / Sputnik
Большинство митингующих в Тбилиси отошли от здания парламента на проспекте Руставели. Об этом информирует РИА Новости.
Люди заняли территорию около законодательного органа после того, как силовики освободили часть проспекта Руставели и дали манифестантам подойти к парламенту.
После этого участники акции пытались пройти к одному из входов в парламент — в переулок, пока его занимали сотрудники правоохранительных органов. Через время силовики отошли и оттуда, к зданию МВД. В итоге пройти переулок силовики протестующим не позволили — в какой-то момент они отогнали протестующих обратно к проспекту Руставели.
Сейчас область перед парламентом практически пуста, протестующие ушли дальше по проспекту Руставели. Часть из них при этом находится в том же переулке, который ранее занимали силовики. На месте дежурят бригады медиков.
В Тбилиси проходит митинг против закона об иностранных агентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими 30 апреля применял водомет, перцовый спрей и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала прекратить разгон протестующих в Тбилиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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После этого участники акции пытались пройти к одному из входов в парламент — в переулок, пока его занимали сотрудники правоохранительных органов. Через время силовики отошли и оттуда, к зданию МВД. В итоге пройти переулок силовики протестующим не позволили — в какой-то момент они отогнали протестующих обратно к проспекту Руставели.
Сейчас область перед парламентом практически пуста, протестующие ушли дальше по проспекту Руставели. Часть из них при этом находится в том же переулке, который ранее занимали силовики. На месте дежурят бригады медиков.
В Тбилиси проходит митинг против закона об иностранных агентах. Спецназ в ходе стычек с протестующими 30 апреля применял водомет, перцовый спрей и резиновые пули, чтобы вытеснить тех с проспекта Руставели, где находится парламент.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили потребовала прекратить разгон протестующих в Тбилиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак