Президент Грузии потребовала прекратить разгон протестующих в Тбилиси

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури остановить разгон митингующих в Тбилиси. Она также назвала проходящую акцию против закона об иностранных агентах мирной. Об этом пишет ТАСС.
«Я призываю министра внутренних дел незамедлительно прекратить разгон мирной акции, использование непропорциональной силы, насилие над молодежью, которая пришла с голыми руками», — сказано в заявлении президента.Оппозиционный митинг против закона об иноагентах начался около здания грузинского парламента вечером 30 апреля. На акцию пришло множество людей с флагами Грузии и Евросоюза.
До этого стало известно, что спецназ задержал лидера оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили на митинге в Тбилиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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