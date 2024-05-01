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Президент Грузии потребовала прекратить разгон протестующих в Тбилиси

01 мая 2024, 02:07
Фото: РИА Новости / Стрингер

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала главу МВД Вахтанга Гомелаури остановить разгон митингующих в Тбилиси. Она также назвала проходящую акцию против закона об иностранных агентах мирной. Об этом пишет ТАСС.
«Я призываю министра внутренних дел незамедлительно прекратить разгон мирной акции, использование непропорциональной силы, насилие над молодежью, которая пришла с голыми руками», — сказано в заявлении президента.
Оппозиционный митинг против закона об иноагентах начался около здания грузинского парламента вечером 30 апреля. На акцию пришло множество людей с флагами Грузии и Евросоюза.



До этого стало известно, что спецназ задержал лидера оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили на митинге в Тбилиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#радио
В России изменятся правила поступления в вузы для части абитуриентов
Абитуриенты в России смогут подать заявку на целевое обучение только в один вуз
01 мая 2024, 01:30

Фото: istock / SeventyFour

В Российской Федерации с 1 мая вступает в силу закон о публичном конкурсе на целевое обучение в ВУЗах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки в закон «Об образовании в РФ» направлены на усовершенствование процесса целевого обучения в вузах и процедуры поступления на такие места для всех абитуриентов.

Теперь абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата и специалитета в рамках квоты целевого приема, могут подать заявление только в один вуз на одну образовательную программу. До этого поступающие могли подавать пять таких заявлений.

Как указывают авторы закона, это приводило к невыполнению плана приема вузов на целевое обучение.

Ранее сообщалось, что ректор Института русского языка уволена после скандала с мигрантами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#закон
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#рф
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Эксперт по трудовому праву рассказала, кому повысят пенсии с 1 мая
Эксперт Рыжих: с 1 мая нескольким категориям граждан повысят пенсии
01 мая 2024, 01:05

Фото: istock / Denis Vostrikov

С 1 мая пенсии работников угольной промышленности, членов летных экипажей и пенсионеров, которым исполнится 80 лет, будут повышены. Об этом сообщила эксперт по трудовому праву, доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих в беседе с РИА Новости.
«Важно понимать, что индексация доплат проводится на регулярной основе четыре раза в год. Одна из дат планового перерасчета приходится на 1 мая. С этой даты будут повышены доплаты к пенсии членам летных экипажей (воздушных судов гражданской авиации), а также отдельным категориям бывших работников угольной промышленности», — заявила собеседница издания.
На прибавку к пенсии могут рассчитывать граждане, которым в мае исполняется 80 лет. Россиянам, получившим в мае первую группу инвалидности, увеличат фиксированную выплату в 2 раза.

Эксперт отметила, что размеры доплаты у каждого пенсионера рассчитывается индивидуально с учетом продолжительности стажа, размера зарплаты, и объёма осуществлённых страховых взносов.

Помимо этого, дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей в мае получат ветераны ВОВ, труженики тыла и другие категории граждан.

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#индексация
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Житель Нью-Йорка сознался в передаче России технологий для БПЛА
01 мая 2024, 00:36

Фото: istock / aapsky

Житель Нью-Йорка признался в передаче американских технологий для беспилотных летательных аппаратов компаниям из России. Об этом информирует Минюст США.
По данным ведомства, дело рассматривалось в федеральном суде в Бруклине.

«Николай Григорьев признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта электроники двойного назначения, используемой в российских военных беспилотниках», — сообщили в суде.
Суммарно, как утверждают правоохранительные органы Штатов, в РФ было поставлено технологий на 250 тысяч долларов.

Григорьев может отправиться в тюрьму на 5 лет. В настоящее время дата вынесения ему приговора не определена.

До этого сообщалось, что русскоязычное общество в Финляндии обратится в ЕСПЧ из-за закрытия границы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
#суд
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Мать инвалида, которого не признавали погибшим в «Крокусе», получит выплату
30 апреля 2024, 23:02

Фото: istock / Natalia POGODINA

Мать пропавшего после теракта в «Крокусе» инвалида-колясочника Максима Вербенина получит выплату, которая полагается в случае потере родственников. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
«В настоящий момент заявление от Алены Вербениной принято...» — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что выплаты будут осуществлены в ближайшее время.

Вербенин был на концерте в «Крокусе» со своей девушкой Натальей. По ее словам, террористы выстрелили Максиму в спину, после чего он упал с коляски на неё, благодаря чему девушке удалось сохранить жизнь.

Мужчину не признавали погибшим, так как пожар уничтожил все следы его ДНК, из-за чего более месяца Алена Вербенина не могла получить выплату, положенную родственникам тех, кто не выжил в теракте в «Крокусе».

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Всего погибло 145 человек.

Ранее стало известно, где работал двенадцатый фигурант дела о теракте в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#крокус сити холл
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Русскоязычное общество в Финляндии обратится в ЕСПЧ из-за закрытия границы
30 апреля 2024, 22:55

Фото: iStock/naumoid

«Александровское общество» (Aleksanterinliitto, объединение русскоговорящих граждан Финляндии) заявило о начале сбора документов для подачи апелляции в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с решением финских властей о закрытии границы с Россией. Об этом говорится в официальном Telegram-канале общества.
Отмечается, что Верховный административный суд Финляндии (KHO) отклонил запрос общества на рассмотрение апелляции по решению правительства о закрытии границы, открыв тем самым путь для обращения в более высокие юридические инстанции.

«В настоящее время мы активно собираем документы и работаем с юристами для подготовки апелляции к решению KHO напрямую в ЕСПЧ», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что планируется подача апелляции в конце мая 2024 года.

Общество также подчеркивает, что на прошлой неделе была подана апелляция на последнее, бессрочное решение правительства Финляндии о закрытии границы с Россией от 4 апреля, чтобы «избежать формального отклонения иска» в ЕСПЧ.

4 апреля Министерство внутренних дел Финляндии объявило о продлении закрытия границы с Россией до новых уведомлений.

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Умер звезда сериала «Спасатели Малибу»
Актер из сериала «Спасатели Малибу» Зак Норман умер на 84-м году жизни
30 апреля 2024, 21:00

Фото: iStock/inga

Американский актер Зак Норман скончался в возрасте 84 лет, сообщает Deadline.
Отмечается, что Норман умер 28 апреля от естественных причин. Эту информацию подтвердил его зять Джефф Бриллер.

Норман родился 27 мая 1940 года в Бостоне. Он известен своими ролями в таких проектах, как «Роман с камнем», «Регмайм», «Команда «А» и «Спасатели Малибу».

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#актёр
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Мобилизованный замгубернатора объяснил, как оказался на футольном матче вместо СВО
Бывший вице-губернатор Холин прокомментировал посещение матча после мобилизации
30 апреля 2024, 18:49

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бывший вице-губернатор Самарской области Дмитрий Холин прокомментировал информацию, появившуюся прежде в СМИ о том, что он, вместо того, чтобы находиться в зоне проведения СВО, так как ранее был мобилизован, находится на футбольном матче. Об этом пишет «МК».
По информации издания, Холин написал на своей странице в социальной сети о том, что ему поставлена задача по организации отправки в зону СВО к Пасхе гуманитарного груза с большим объемом куличей. Поэтому он занимался этим вопросом вне зоны проведения спецоперации.

Он также заявил, что в настоящее время проводит работу с теми, кто готовится к отправке на фронт, отметив при этом, что и сам готов убыть в зону СВО. Однако подробностей своего отъезда не привел.

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#мобилизация
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Суд вынес решение Трампу по делу о выплатах порнозвезде
CNN: суд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде
30 апреля 2024, 17:36

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Джо Байден оштрафован судом Нью-Йорка по уголовному делу, возбужденного по факту нарушения приказа о запрете на комментарии по делу о выплатах порнозвезде Сторми Дэниэлс, передает телеканал CNN.
Суд обязал политика удалить ряд публикаций, которые счел оскорбительными. Штраф за каждое нарушение составил по тысяче долларов.

Напомним, суть дела состоит в том, что Трамп, по версии следствия, выплатил порнозвезде 130 тысяч долларов в канун президентских выборов в 2016 году. Плата женщине полагалась за молчание об интриге, которая у порноактрисы случилась с кандидатом в президенты Трампом во время их встречи на турнире по гольфу. Суд считает, что таким образом политик повлиял на исход голосования.

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Опубликован прогноз пожарной опасности в лесах Московской области на майские праздники
30 апреля 2024, 16:45

Фото: iStock/TonyFuse

На территории гослесфонда Московской области 29 апреля возгораний не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
30 апреля на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

Также дан прогноз на праздничные выходные. 1 мая на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. На 2 мая прогноз аналогичный.

30 апреля, по данным синоптиков, температура воздуха составит 18-21С, ночью температура опустится до 8-11С.

В Комитете также напомнили о мерах противопожарной безопасности. В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о происшествии по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Прежде сообщалось о проведении учений по эвакуации граждан сотрудниками Мособлпожспаса. В рамках тренировок также отрабатывались действия при возникновении возгораний, в том числе в местах с большим скоплением людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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