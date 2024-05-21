В Тебризе прощаются с президентом Ирана и главой МИД

Фото: РИА Новости/Марина Вялова
В иранском Тебризе прощаются с погибшими в результате крушения вертолета президентом Ирана Эбрахимом Раиси, а также главой внешнеполитического ведомства страны Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает агентство IRNA.
По данным IRNA, в шествии участвуют тысячи человек. Большая часть одета в траурные цвета. Уточняется, что похороны пройдут в других иранских городах.
В частности, из Тебриза гробы отправят в Тегеран, где в столичной мечети пройдет всеобщая поминальная молитва. Главу Ирана похоронят в мавзолее имама Резы в его родном городе Мешхед.
Вертолет, на борту которого было иранское руководство, рухнул в горах. В результате падения воздушное судно было полностью разрушено. Также сообщалось, что причиной случившегося мог быть туман.
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В частности, из Тебриза гробы отправят в Тегеран, где в столичной мечети пройдет всеобщая поминальная молитва. Главу Ирана похоронят в мавзолее имама Резы в его родном городе Мешхед.
Вертолет, на борту которого было иранское руководство, рухнул в горах. В результате падения воздушное судно было полностью разрушено. Также сообщалось, что причиной случившегося мог быть туман.
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Никита Кротов