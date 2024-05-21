В Тебризе прощаются с президентом Ирана и главой МИД

Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев готовит на Украине масштабную волну репрессий. Их цель заключается в запугивании всех, кто поставит под сомнение легитимность Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.