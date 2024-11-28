Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин сравнил силу «Орешника» с падением метеорита. Об этом глава государства сообщил журналистам.
По словам Путина, в ракете задействованы достаточно мощные элементы, которые разогреваются до 4 тысяч градусов, что сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Президент подчеркнул, что падение «Орешника» сравнимо с крушением метеорита, после которого образуются целые озера.
Новая ракета поражает цели на 3–4 этажа вниз даже в укрепленных сооружениях, заключил российский лидер.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Новая ракета поражает цели на 3–4 этажа вниз даже в укрепленных сооружениях, заключил российский лидер.
Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
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Екатерина Коршунова