В ЦАХАЛ рассказали о причинах ликвидации лидера «Хезболлы»

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Израиль обнаружил, что лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла готовит большой запас оружия для войны против государства. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на главу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковника Питера Лернера.
«Лернер заявил, что ЦАХАЛ ударила по нему потому, что "он создавал настолько огромный арсенал оружия", включая 200 тысяч ракет и дронов для войны с Израилем», – говорится в сообщении.
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что Израиль заплатит за нападение на генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллу.
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Александр Климов